Crisi Logista, licenziati sei lavoratori su sette in val Bisagno: i sindacati chiedono tavolo di crisi

Genova. Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil hanno inviato una richiesta di incontro all’assessore regionale Paolo Ripamonti in merito alla gravissima situazione che sta coinvolgendo i lavoratori di Logista, multinazionale che ha recentemente avviato le procedure di licenziamento collettivo per i propri siti di Genova, in Val Bisagno e Aprilia.

La decisione della società di procedere a sei licenziamenti su sette dipendenti del sito genovese desta profonda preoccupazione non solo per l’azzeramento occupazionale dei lavoratori diretti dei magazzini, ma anche per le pesanti ripercussioni sull’intero tessuto commerciale locale. Logista gestisce la distribuzione di prodotti destinati principalmente alle tabaccherie: lo smantellamento di questo presidio logistico rischia di compromettere la continuità del servizio e gli approvvigionamenti per i numerosi negozi di tabacchi e rivendite attive a Genova e in tutta la Liguria.

Considerando la natura condivisa della crisi economico-occupazionale fra lo stabilimento ligure e quello laziale di Aprilia anch’esso interessato dai licenziamenti collettivi, e il potenziale danno a catena sulle attività del territorio, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil ritengono fondamentale un’azione sinergica e tempestiva da parte delle istituzioni locali e regionali. Per questi motivi Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil chiedono alla Regione di attivare un tavolo di crisi che possa coinvolgere oltre i rappresentanti sindacali anche quelli delle associazioni di categoria dei tabaccai e la governance aziendale.