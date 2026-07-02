  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Botte

Notte violenta in corso Italia, scoppia la rissa in un locale: 23enne ferito portato in ospedale

In seguito alla colluttazione ha riportato una ferita lacero-contusa alla fronte, con copiosa emorragia. Sull'episodio indaga la polizia

ambulanza croce bianca notte

Genova. Ancora violenza in corso Italia. Una rissa è scoppiata all’alba all’interno di un locale e un ragazzo è finito in ospedale per le ferite riportate.

È successo poco dopo le 5.30. Sul posto la Croce Bianca Genovese e le volanti della polizia.

A farne le spese un 23enne che ha riportato una ferita lacero-contusa alla fronte, con copiosa emorragia, in seguito a una colluttazione con altri ragazzi.

Il giovane è stato medicato e portato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino, accompagnato dalla polizia.

La sua posizione è al vaglio degli agenti delle volanti per ricostruire quanto accaduto.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.