Notte violenta in corso Italia, scoppia la rissa in un locale: 23enne ferito portato in ospedale

Genova. Ancora violenza in corso Italia. Una rissa è scoppiata all’alba all’interno di un locale e un ragazzo è finito in ospedale per le ferite riportate.
È successo poco dopo le 5.30. Sul posto la Croce Bianca Genovese e le volanti della polizia.
A farne le spese un 23enne che ha riportato una ferita lacero-contusa alla fronte, con copiosa emorragia, in seguito a una colluttazione con altri ragazzi.
Il giovane è stato medicato e portato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino, accompagnato dalla polizia.
La sua posizione è al vaglio degli agenti delle volanti per ricostruire quanto accaduto.