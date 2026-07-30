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Il caso

Corso Europa, al via i lavori per la passerella di via Sartorio. Ma le transenne sono già vandalizzate fotogallery

Iniziato l'allestimento dell'atteso cantiere di riqualificazione dell'infrastruttura, ma lo stop al passaggio pedonale "salta" per mano ignota

passerella via sartorio

Genova. La notizia sulla carta è buona: dopo anni di attesa, hanno preso il via scorso 27 luglio i lavori di manutenzione straordinaria sulla passerella pedonale di via Sartorio, la struttura che sovrasta corso Europa nel quartiere di Quarto, da anni osservata speciale della grande arteria del levante genovese. Ma nei fatti, ad oggi, il cantiere rimane fermo e c’è chi già ha divelto transenne.

L’atteso cantiere è arrivato a conclusione di un iter amministrativo articolato, iniziato con i primi monitoraggi da parte del Comune di Genova già nel 2022. Un iniziale tentativo di affidamento dell’intervento tramite appalto integrato, indetto a fine 2023, si era concluso con un nulla di fatto a causa della gara andata deserta. A seguito dell’esito negativo della prima procedura, l’amministrazione comunale ha optato per la suddivisione del percorso di gara in due fasi separate. La prima parte, relativa alla progettazione esecutiva, è stata completata a fine 2025 dallo studio dell’ingegner Lorenzo Magrassi. Successivamente è stata avviata la procedura per l’esecuzione dei lavori, assegnata nel gennaio 2026 all’impresa edile genovese CMP S.r.l.

Poi da lunedì l’allestimento del cantiere, con gli avvisi di chiusura della strada e le transenne posizionate alle due estremità del ponte pedonale. Transenne che però, da sopralluogo effettuato mercoledì 29 luglio, risultano già “aperte” per consentire forse il passaggio dei residenti.

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