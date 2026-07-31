Cornigliano, ecco il nuovo volto di piazza Massena: l’installazione spartitraffico si illumina di notte

Genova. Eccola illuminata, grazie a un impianto a led, la nuova installazione architettonica che completa la riqualificazione di piazza Massena, a Cornigliano, un progetto di Società per Cornigliano da 1,6 milioni di euro che riguarda sia impatto estetico sia la riorganizzazione della mobilità, con l’obiettivo dichiarato di renderla più fluida e agevole.

Con l’installazione della nuova illuminazione l’intervento è entrato nelle sue fasi conclusive. Un percorso partito dalla progettazione fino alla direzione lavori, gestita dallo Studio Prd di Genova. L’idea della piazza, però, è degli studenti di Architettura dell’Università di Genova.

Al centro della rotatoria, appunto, il progetto vincitore del concorso aperto agli studenti della facoltà: oltre a una sorta di ricostruzione orografica del territorio, si possono notare la scritta Gutta Cavat Lapidem, la goccia scava la pietra, e alcuni dei simboli di Cornigliano di ieri e oggi: la collina di Coronata, le ville storiche, la spiaggia e il mare, lo stemma, l’uva della Doc, il gozzo Cornigiotto e Castello Raggio.