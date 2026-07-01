“Pattuglione” a San Fruttuoso: 30 persone identificate

Genova. Martedì sera gli agenti della commissariato di San Fruttuoso hanno organizzato una serie di controlli nel quartiere, identificando 30 persone.

Al controlli, coordinati dal funzionario del commissariato, hanno partecipato due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine arrivati da altre province, con il supporto del team cinofilo antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Durante il servizio sono state pattugliate le zone di piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Terralba, via G.B. D’Albertis e le strade limitrofe. Nel corso dei controlli, alle 21:15, in una delle aree monitorate, un 20enne colombiano è stato trovato in possesso di una dose di cannabis. Per il giovane è scattata la segnalazione. La stessa sanzione amministrativa è stata elevata a un 20enne genovese segnalato dal cane antidroga poiché occultava un frammento di cannabis.

Alle ore 23.30, nei pressi di salita Nuova Nostra Signora del Monte sono stati rintracciati due minori ospiti di due comunità del centro cittadino, identificati e poi riaccompagnati nelle rispettive strutture.