Maxi controlli tra Quinto e Nervi, oltre 60 persone identificate

Genova. Dopo il centro storico e San Fruttuoso, i maxi controlli della polizia si sono spostati a Quinto e a Nervi, nel levante genovese.

Mercoledì sera quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, con il supporto del team cinofilo antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno pattugliato le zone adiacenti al mare, in particolare via Quarto, via Quinto, via Oberdan, viale delle Palme e via Gianelli e i giardini limitrofi.

Durante l’attività sono stati effettuati due controlli in una sala slot in via Gianelli e all’interno di un pizza kebab in via Sarfati, dove un giovane genovese è stato trovato in possesso, a seguito di segnalazione del cane Leone, di una dose di hashish. Per il giovane è scattata la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Complessivamente sono state identificate 62 persone e sono stati controllati 13 veicoli.