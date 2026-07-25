Controlli tra la Foce e corso Italia: chiuso un bar, multato stabilimento balneare

Genova. Venerdì sera di controlli di polizia di Stato, polizia locale e Asl 3 nei locali del levante cittadino per verificare le norme di sicurezza e quelle igienico sanitarie.

È stato controllato un bar in via Rimassa, all’interno del quale sono state riscontrate gravi condizioni igieniche per cui la Asl 3 Liguria ha disposto la sospensione dell’attività, con chiusura immediata del locale.

Elevate sanzioni per un importo complessivo di circa 6mila euro. Il personale della Asl ha multato il titolare per lo stato di usura delle attrezzature utilizzate per la conservazione e la manipolazione degli alimenti, per la messa in vendita di prodotti congelati senza la prevista indicazione in etichetta e per la mancanza di autorizzazione per l’installazione dell’insegna pubblicitaria, contestata dalla Polizia Locale.

Poco prima dell’una è stato controllato uno stabilimento balneare di corso Italia, anch’esso sanzionato per irregolarità, per un importo complessivo di .3600 euro.

Al momento della verifica nello stabilimento c’era una serata con musica ad alto volume, alla presenza di circa 120 persone, in assenza di licenza per attività danzanti. La Polizia Locale ha riscontrato diverse irregolarità, tra cui l’assenza della prevista licenza per attività danzanti, la somministrazione di alimenti e bevande oltre l’orario previsto dalla SCIA limitata alla sola apertura dello stabilimento entro le ore 20, la mancanza del dispositivo precursore alcolemico e della relativa tabella, la mancata esposizione dei prezzi, l’assenza di nulla osta per l’impianto acustico.

I vigili del fuoco hanno anche rilevato la mancanza di controllo degli accessi e delle vie di esodo, non sufficientemente segnalate, il locale cucina non compartimentato e non adeguatamente aerato, il D.V.R. privo di piano di emergenza ed evacuazione, la mancata esibizione delle dichiarazioni di conformità relative agli impianti installati.