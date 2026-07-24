Operazione “Alto Impatto” tra Pegli e Voltri: sanzioni per 17mila euro a stabilimenti e bar

Genova. Maxi operazione “Alto Impatto” nel ponente cittadino nella serata di giovedì. I controlli si sono concentrati nelle zone di Multedo, Pegli, Voltri e Prà, comprese le spiagge oggetto di esposti relativi ad accampamenti abusivi ed episodi di degrado e violenza.

L’operazione è iniziata alle 18 ed è proseguita fino a notte, ha visto l’impiego complessivo di 50 operatori e ha portato all’identificate di 124 persone e a sanzioni per 17mila euro ad attività commerciali. Sotto il coordinamento del commissariato Cornigliano, hanno partecipato tutte le forze di polizia, comprese le unità cinofile, la Capitaneria di Porto, la Polizia Locale e personale della Asl 3.

La Polizia di Stato, partendo dalla la spiaggia di Multedo, ha controllato la presenza di bivacchi. Sulla stessa spiaggia la Capitaneria di Porto ha sanzionato amministrativamente i gestori di un chiosco per occupazione abusiva di demanio marittimo.

Successivamente gli operatori si sono diretti nella zona limitrofa la parte costiera, via Pacoret de Sant Bon, via dei Reggio, traversa Ronchi Ponente e piazza Rapisardi e su tutto il Lungomare di Pegli, dove hanno proceduto con sanzioni per ubriachezza nei confronti di persone che stazionavano nei pressi di alcuni locali affacciati sul mare.

La squadra amministrativa della Questura-PAS, unitamente al Reparto Commercio della Polizia Locale ed all’Asl, ha sottoposto ad un controllo amministrativo due stabilimenti balneari con ristorazione: uno è stato sanzionato per scarsa igiene, attrezzatura usurata e vano cucina non idoneo per un totale di 3.000 euro, l’altro per mancata esibizione della SCIA per circa 300 euro.

Sottoposti a controlli sette esercizi commerciali e i clienti. Un bar di via dei Reggio è stato sanzionato per mancata esposizione della SCIA e mancata acqua calda per 1.300 euro, tre gastronomie etniche sul lungomare di Pegli sono state sanzionate rispettivamente per utilizzo di tavoli senza somministrazione e vendita irregolare dei prodotti, per somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito e per scarsa igiene alimentare, mancata esibizione di allergeni sul menu e mancata etichettatura di lingua italiana, nonché mancanza di acqua calda.

I militari dell’Arma dei Carabinieri, con il concorso dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e di personale dell’Asl 3 hanno battuto le aree e spiagge di Prà e Voltri ed effettuato controlli in tre esercizi commerciali. Un uomo è stato deferito per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Effettuato un posto di controllo presso il capolinea dei bus in via Camozzini, dove, tra l’altro, è stato sanzionato un automobilista in transito per violazione del Codice della Strada, per 1.300 euro.

Gli operatori della Asl hanno ispezionato un ittiturismo in via Giovanni Verità, sanzionato per 2.000 euro per carenze igieniche e mancata presenza barriera anti-insetti nel locale cucina, in piazza Villa Giusti un’attività di ristorazione è stata sanzionata per 1.000 euro per non conformità in materia di igiene e sicurezza alimentare. In piazza Nicolò da Voltri un’attività di ristorazione è stata sanzionata per 4.000 euro per mancato piano HACCP, carenze igieniche e mancanza acqua calda.