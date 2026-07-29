Tentarono di entrare in tribuna al Ferraris per contestare Manfredi: indagati 45 ultras della Samp 

Genova. Sono 45 di cui sei minorenni gli ultras della Sampdoria indagati per il tentato assalto alla tribuna dello stadio Luigi Ferraris per contestare faccia a faccia l’allora presidente blucerchiato Matteo Manfredi.

I fatti risalgono al 27 dicembre 2025. Durante l’intervallo del match Sampdoria Reggiana (conclusasi 2 a 1 per i padroni di casa ma in quel momento ferma sull’1 a 1 dopo il vantaggio degli ospiti) un gruppo di tifosi provenienti dalla gradinata Sud era uscito dal proprio settore con l’obiettivo di raggiungere lo skybox del presidente Manfredi. Solo l’intervento della polizia e degli steward aveva impedito il contatto.

I 45 tifosi, sono stati identificati grazie alle telecamere del Ferraris e ai filmati della polizia scientifica e sono stati denunciati per la violazione dell’articolo 6-bis, comma 2 della normativa sugli stadi. Le indagini sono quasi chiuse e i sei minori – assistiti dall’avvocato Matteo Carpi – sono già stati sentiti dal pm della procura per i minorenni.

Il reato è punito con l’arresto fino a un anno e un’ammenda fino a 5mila euro, ma i 45 ultras rischiano soprattutto il Daspo dallo stadio.