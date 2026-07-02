Confesercenti Liguria, eletta la nuova giunta: Ravecca vicepresidente, Dameri confermato direttore

Genova. Dopo l’assemblea elettiva dello scorso 16 giugno, che ha visto la riconferma per il terzo mandato di Marco Benedetti a presidente di Confesercenti Liguria, martedì 30 giugno si è tenuta la prima riunione della neoeletta presidenza regionale, che ha visto il varo della nuova giunta di Confesercenti Liguria.

Al presidente Benedetti si affiancheranno quindi, a seguito delle votazioni svolte, il direttore regionale Andrea Dameri, anch’egli riconfermato, ed i presidenti delle Confesercenti provinciali liguri: Alessandro Ravecca per La Spezia, che assume per la prima volta anche il ruolo di vicepresidente vicario, Giancarlo Cerisola per Savona, Sergio Scibilia per Imperia e Massimiliano Spigno per Genova.

La giunta sarà affiancata, in qualità di invitati permanenti, dai direttori provinciali di Savona Erika Portabene, di Genova Paolo Barbieri e di La Spezia Fabrizio Capellini, dal segretario di Imperia Jacopo Lagorio, nonché dalla presidente di Fismo nazionale Francesca Recine.

“Come il presidente Benedetti ha fatto nel corso dell’assemblea – hanno dichiarato Ravecca e Dameri – desideriamo anche noi ringraziare i componenti della Presidenza, e per il loro tramite tutti gli associati, per la fiducia accordataci. Ci auguriamo, con l’impegno di tutti, di poter lavorare al meglio e raggiungere risultati concreti per le categorie rappresentate”.