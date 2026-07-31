Confesercenti Genova, definita la nuova giunta provinciale: confermato nel ruolo di direttore Paolo Barbieri

Genvoa. Confesercenti Genova ha definito la composizione della nuova giunta provinciale, che fa capo al presidente Massimiliano Spigno e che avrà il compito di affiancarlo nella guida dell’associazione e nelle attività di rappresentanza e sostegno alle imprese del territorio. Confermato nel ruolo di direttore Paolo Barbieri, che continuerà a coordinare la struttura e le attività dell’associazione.

La nuova giunta vede Francesca Pescetto nel ruolo di vicepresidente vicario, Enrico Castagnone come vicepresidente con delega al Tigullio e Alessandro Simone come vicepresidente con delega ai servizi e ai rapporti con le strutture territoriali.

Fanno inoltre parte della giunta Davide Ciambrignoni, coordinatore Assogrossisti, Fabio Serpi, coordinatore Assohotel, Christian Contarini, rappresentante Anva, e Alessio Maloni, coordnatore dei Giovani imprenditori.

Partecipano inoltre ai lavori Tiziana Sidoti per l’Imprenditoria femminile, Matteo Nicora, vicepresidente Fiepet, e Francesca Recine, presidente nazionale Fismo.

La nuova squadra, sotto la guida del presidente Massimiliano Spigno, punta a rafforzare ulteriormente il ruolo di Confesercenti Genova quale punto di riferimento per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, consolidando la presenza dell’sssociazione sul territorio e il dialogo con le istituzioni.

Tra gli obiettivi vi sono il potenziamento dei servizi rivolti agli associati, una presenza sempre più capillare sul territorio e una maggiore collaborazione con le altre realtà provinciali del sistema Confesercenti, così da condividere esperienze, competenze e iniziative a sostegno delle imprese.

La nuova giunta intende quindi accompagnare il presidente Spigno in un percorso improntato all’ascolto delle esigenze degli imprenditori, alla rappresentanza delle categorie e alla capacità di offrire risposte concrete alle trasformazioni che stanno interessando il tessuto economico genovese e ligure.