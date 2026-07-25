I Subsonica live al Porto Antico con “Terre Rare 96-26”

Genova. Dopo il grande successo delle celebrazioni del trentennale di carriera con “Cieli su Torino 96-26”, i Subsonica approdano a Live in Genova all’Arena del Mare al Porto Antico nell’ambito de Terre Rare 96-26, la tournée estiva nei principali festival italiani prodotta da Live Nation iniziata lo scorso 26 giugno da Padova per poi concludersi a settembre.

L’appuntamento è per lunedì 27 luglio – apertura cancelli ore 19.00, inizio ore 21.30, costo biglietti 46 euro già comprensivi di prevendita disponibili su TicketOne e Vivaticket o presso la biglietteria in loco la stessa sera – e vede portare il gruppo torinese sul palco dell’Arena del Mare con i brani tratti da “Terre Rare” compreso il nuovo singolo estratto, “Grida“, più i pezzi noti del loro variegato repertorio.

“Terre Rare”, uscito il 20 marzo, è l’undicesimo album dei Subsonica. È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità.

Le Terre Rare esplorate sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo. Con uno show pensato come il coronamento di un anno ricco di successi e festeggiamenti, la band accompagnerà il pubblico attraverso trent’anni di carriera, tra brani iconici e momenti che hanno segnato il loro percorso artistico.