Il Comune di Genova approva il nuovo piano di potenziamento della macchina amministrativa

Genova. Su proposta dell’assessora al Personale Rita Bruzzone, la Giunta ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2026–2028. Il provvedimento, che si inserisce nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nasce dall’esito positivo del confronto tra l’amministrazione, le organizzazioni sindacali e la RSU, sancito dal Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso 9 luglio.

L’obiettivo principale è il potenziamento della capacità operativa dell’ente e il miglioramento della qualità dei servizi alla cittadinanza, garantendo al contempo un miglior benessere organizzativo.

Grazie a questo aggiornamento, il Comune di Genova incrementa la propria capacità assunzionale: per il 2026, il turnover passa dal 75 al 102 per cento, con la previsione di 255 nuove assunzioni, mentre per il 2027 il turnover viene innalzato dal 50 al 75 per cento, per un totale di 187 nuove assunzioni.

In particolare, si investirà nel comparto della sicurezza rafforzando il corpo di polizia locale con ulteriori operatori a tempo indeterminato e potenziando il personale a tempo determinato, grazie anche all’utilizzo di risorse derivanti dall’imposta di soggiorno e dai proventi delle sanzioni amministrative. Il piano prevede inoltre interventi specifici per le categorie protette, la continuità amministrativa nei settori dirigenziali e il consolidamento dei servizi sociali.

«Con questo provvedimento non ci limitiamo ad aggiornare numeri su un documento programmatico, ma diamo una risposta concreta e condivisa alle esigenze del nostro territorio e del personale, che ogni giorno lavora al servizio dei cittadini – spiega l’assessora Rita Bruzzone – Il dialogo costante e costruttivo con le organizzazioni sindacali ha permesso di individuare un percorso virtuoso che coniuga la sostenibilità finanziaria con il rafforzamento della macchina amministrativa. Puntare su nuove assunzioni significa investire direttamente nella sicurezza e nella qualità della vita della nostra città. È un impegno che l’amministrazione prende con serietà per garantire servizi sempre più efficienti e tempestivi ai genovesi».