Intesa tra il Comune di Genova e il coordinamento Counsellor professionisti, al via nuove attività

Genova. Il Comune di Genova ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con il Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP) per rafforzare le attività del Centro per le Famiglie e ampliare le opportunità di ascolto, orientamento e supporto rivolte ai cittadini. Il protocollo avrà durata biennale e prevede l’avvio immediato delle attività gratuite dedicate alle famiglie genovesi.

«Le famiglie oggi affrontano sfide sempre più complesse: la gestione delle relazioni, il ruolo genitoriale, i cambiamenti nelle diverse fasi della vita, la solitudine educativa e la necessità di trovare punti di riferimento accessibili e vicini – dichiara l’assessora al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi – Con questo protocollo continuiamo a costruire un Centro per le Famiglie aperto, inclusivo e radicato nel territorio, capace di offrire occasioni concrete di ascolto, confronto e crescita personale. Investire sulla prevenzione e sul benessere relazionale significa rafforzare le comunità e sostenere le persone prima che le fragilità si trasformino in disagio».

L’accordo nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere delle famiglie, rafforzare le competenze personali e relazionali dei cittadini e sviluppare azioni di prevenzione del disagio familiare e sociale, attraverso una collaborazione stabile tra il Centro per le Famiglie e il CNCP.

«Quando istituzioni e professioni si incontrano attorno ai bisogni delle persone nascono progetti capaci di generare valore per l’intera comunità. Il protocollo con il Comune di Genova va esattamente in questa direzione – afferma Marco Deriu, presidente del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP) – È la dimostrazione di come i counsellor, nell’ambito di percorsi di collaborazione con le istituzioni e i servizi territoriali, rappresentino una risorsa preziosa per costruire risposte sempre più vicine alle famiglie, valorizzando le risorse delle persone e la qualità delle relazioni familiari e sociali. Ci auguriamo che l’esperienza avviata a Genova possa diventare un modello di collaborazione territoriale capace di svilupparsi anche in altre realtà del Paese. Un ringraziamento particolare va alla sede regionale ligure del CNCP, che ha promosso questo percorso e ne coordinerà l’attuazione operativa».

Le attività saranno aperte gratuitamente a tutte le famiglie.

All’interno del percorso saranno promossi gruppi di ascolto e confronto per genitori e famiglie, percorsi informativi e formativi sulle competenze relazionali e comunicative, momenti dedicati al sostegno della genitorialità e dell’area materno-infantile e attività finalizzate alla promozione dell’invecchiamento attivo e del benessere relazionale nelle diverse fasi della vita.

«Il valore aggiunto di questa collaborazione – aggiunge l’assessora Lodi – è la capacità di mettere in rete competenze diverse all’interno di una visione condivisa. Il Centro per le Famiglie deve essere sempre più un luogo dove le persone trovano orientamento, strumenti e opportunità di confronto, integrando il lavoro dei servizi sociali, educativi e sociosanitari presenti sul territorio. Grazie alla disponibilità del CNCP potremo ampliare ulteriormente le occasioni di supporto gratuito alle famiglie».

Con questa nuova collaborazione il Centro per le Famiglie consolida il proprio ruolo di presidio di prossimità e di punto di riferimento per le famiglie genovesi, rafforzando la rete degli attori che contribuiscono quotidianamente alla costruzione del benessere individuale, familiare e comunitario.