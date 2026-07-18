Boom di furti con strappo di collane per strada: due arresti in una notte

Genova. Aumentano gli episodi di furti con strappo in città, nel mirino dei ladri le collanine d’oro. Nella sola giornata di sabato sono stati due le vittime, in entrambi i casi i carabinieri sono riusciti ad arrestare i responsabili.

In un caso i militari della stazione di Pegli hanno arrestato un cittadino marocchino di 35 anni che ha strappato la catenina dal collo di un giovane in spiaggia. L’uomo poi ha tentato la fuga, ma è stato inseguito dalla vittima e da alcuni suoi amici.

Una pattuglia dei carabinieri in transito, vista la scena, è intervenuta riuscendo a bloccare il 35enne, arrestato e trasferito in carcere a Marassi.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno invece arrestato un cittadino egiziano di 22 anni che ha strappato una catenina d’oro a una donna di 50 anni che camminava in via Barrili. Il giovane ha poi provato a scappare salendo su un autobus, dove è poi stato rintracciato dai militari. Trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale, è stato giudicato per direttissima.

Altri episodi simili si sono verificati nei giorni scorso in via Malfettani, a Sampierdarena, vittima un operaio che stava facendo una pausa in strada ed è stato preso di mira da un 25enne di origini marocchine, e poi a Voltri, dove tre adolescenti – due di 14 anni e uno di 16 – hanno strappato la collanina a un ragazzo che camminava in via Camozzini, a Voltri, accerchiandolo e minacciandolo.