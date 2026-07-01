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Portare pazienza

Coda in autostrada A10: 7km tra Varazze e Savona

Mattinata difficile sulle autostrade della Liguria quella di oggi, mercoledì 1 luglio, a causa dei lavori che ormai da mesi provocano code e rallentamenti

a10 code

Genova. Mattinata difficile sulle autostrade della Liguria quella di oggi, mercoledì 1 luglio, a causa dei lavori che ormai da mesi provocano code e rallentamenti.

Sulla A10, nel tratto di Autostrade per l’Italia, a metà giornata sono segnalati 7 km di coda tra Varazze e Savona, in direzione del capoluogo di provincia. Il tempo di percorrenza del tratto è stimato in 46 minuti (+33′).

Sempre in riferimento a questa tratta, ma direzione Genova, sono segnalati 2 km di coda tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. Il tempo di percorrenza è stimato in 17 minuti (+11′).

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