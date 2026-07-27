Incidente sulla autostrada A12, fino a 9 chilometri di coda tra Recco e Genova Est

Aggiornamento ore 14.00 – Alle 13.30 circa, sulla A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto compreso tra Recco e Genova Est, in direzione Genova, sono terminati gli accodamenti, causati da un incidente avvenuto in precedenza all’altezza del km 11 e ora risolto. Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e nel tratto interessato si segnalano code a tratti per traffico intenso.

Genova. Poco prima delle 12, sulla A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, in direzione Genova si registrano 9 chilometri di coda per un incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 11 e al momento risolto.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

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