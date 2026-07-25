In auto con 200 dosi di cocaina: ventenne in manette

Genova. Un ragazzo di vent’anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Carignano dopo essere stato fermato a un posto di blocco e trovato con 100 grammi di cocaina.

Il giovane è stato fermato a bordo della sua auto nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ha iniziato ad agitarsi insospettendo i militari, che hanno così deciso di approfondire gli accertamenti.

La perquisizione ha portato alla luce 200 dosi di cocaina, sequestrati. Il 20enne, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.