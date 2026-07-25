  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

In auto con 200 dosi di cocaina: ventenne in manette

Il giovane è stato fermato a bordo della sua auto a un posto di blocco, durante una serie di controlli su strada

carabinieri operazione spaccio droga cocaina

Genova. Un ragazzo di vent’anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Carignano dopo essere stato fermato a un posto di blocco e trovato con 100 grammi di cocaina.

Il giovane è stato fermato a bordo della sua auto nel corso di un controllo alla circolazione stradale,  ha iniziato ad agitarsi insospettendo i militari, che hanno così deciso di approfondire gli accertamenti.

La perquisizione ha portato alla luce 200 dosi di cocaina, sequestrati.  Il 20enne, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.