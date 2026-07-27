“Cittadini, siamo sullo stesso bus…”, 28 e 29 luglio volantinaggio dei sindacati in Amt

Genova. Nelle giornate del 28 e 29 luglio le rappresentanze sindacali in Amt genova di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal saranno presenti in diversi punti nevralgici del trasporto pubblico locale genovese per un volantinaggio alle cittadine e ai cittadini genovesi.

I volantinaggi saranno effettuati in prossimità di alcune fermate e capolinea sia per stare vicino al personale ma anche a chi si muove con i mezzi pubblici.

In particolare i volantinaggi sono stati organizzati il 28 luglio a Sestri Ponente, Sampierdarena, Caricamento, piazza Verdi e il 29 luglio a Rapallo. Qui sotto il testo del volantino che sarà distribuito alla cittadinanza.

Cara cittadina, caro cittadino, se stai leggendo questo volantino vuol dire che sei una passeggera o u

passeggero dei bus Amt e che sei venuto in contatto con una lavoratrice o un lavoratore Amt che vorrebbe condividere con te il fatto che quando aspetti l’autobus che non passa, quando viaggi su mezzi affollati o quando leggi dei disservizi del trasporto pubblico a Genova e provincia, la colpa non è di chi sta guidando o lavorando in Amt.

Le lavoratrici e i lavoratori di AMT non sono i responsabili della crisi aziendale, ma vittime esattamente come te.

I PASSEGGERI subiscono un taglio drastico del servizio, corse saltate e crescenti disagi quotidiani.

I LAVORATORI subiscono condizioni di lavoro sempre più insostenibili, mancanza di sicurezza e la totale incertezza sul futuro.

Il TPL è UN BENE COMUNE , difendiamo insieme il diritto a un trasporto pubblico efficiente e sicuro per tutti.