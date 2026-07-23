Cinema, a Nervi arriva la rassegna “Rebels” dedicata alla resistenza e al dissenso

Genova. Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio si svolgerà a Nervicinema, spazio all’aperto adiacente al cinema San Siro di Genova Nervi (via alla Chiesa Plebana, 5), la rassegna cinematografica Rebels, dedicata alle molteplici forme della resistenza, del dissenso e della ricerca della libertà.

Curata da Francesco Berveglieri e Stefano Bilamour e organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, l’iniziativa rientra nell’ambito di Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri, manifestazione curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-SAS Liguria con il sostegno del Comune di Genova – Genova Città dei Festival.

Si parte lunedì 27 luglio alle 21 con L’hangar rosso, film cileno di Juan Pablo Sallato presentato alla Berlinale 2026 e ambientato l’11 settembre del 1973, il giorno del colpo di Stato guidato da Pinochet. Il film sarà preceduto dagli interventi di Fulvia Zega, ricercatrice UniGe esperta di storia dell’America Latina e dei populismi latino-americani, ed Elisa Gaudenzi, Project Manager e Delegata di Produzione del film.

Rebels prosegue martedì 28 con la proiezione di Belfast, film autobiografico di Kenneth Branagh, che qui firma anche un atto d’amore alla sua città e alla memoria di una comunità segnata dai Troubles. La proiezione sarà introdotta da Daniele Scannavino, autore del libro “Il pub sotto le bombe”, e da Stagione Nuova Podcast, podcast audiovisivo genovese dedicato all’arte e allo spettacolo.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna si svolgerà giovedì 30 con un classico del cinema contemporaneo: L’odio di Mathieu Kassovitz, film sul razzismo sistemico e la violenza istituzionale, oggi più attuale che mai. L’opera sarà accompagnata dagli interventi di Lorenzo Guadagnucci, giornalista di Altreconomia e testimone diretto dei fatti della Diaz, e Genova che osa, collettivo giovanile attivo sui temi dell’inclusione, del lavoro e dell’università accessibile.

“La rassegna Rebels nasce con l’intento di arricchire l’offerta culturale di Genova proponendo film a un prezzo popolare per chi rimane in città in piena estate. Abbiamo scelto tre titoli sul dissenso e la lotta per la libertà, tre storie di movimenti dal basso che si ribellano al potere egemone. Tre pellicole che raccontano contesti ed epoche distanti tra loro ma ravvicinate dal coraggio dei protagonisti e dal senso di appartenenza dei loro autori, sottolineato dall’utilizzo intelligente del bianco e nero. Film attuali che, in questi tempi incerti, ci aiutano a capire il presente attraverso uno sguardo sul passato”, spiegano gli organizzatori Francesco Berveglieri e Stefano Bilamour.

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Francesco Berveglieri, genovese classe 1999, ha studiato ingegneria presso il Politecnico di Milano. Ha collaborato con Greenpeace, Voice Over Foundation, Fondazione Ismu. Oggi svolge il ruolo di divulgatore scientifico per la lotta ai cambiamenti climatici per l’associazione italiana SYDIC.

Stefano Bilamour è nato a Genova il 28 febbraio del 2000. Laureato in Fisica, attualmente lavora come ricercatore in Fisica teorica della materia condensata presso l’università di Würzburg in Germania.