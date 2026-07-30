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Patrimonio

Cimitero di Staglieno, il Comune si candida a un bando per il restauro del Pantheon

L'intervento di recupero è stimato in 168.530 euro, il 70% verrà richiesto alla Compagnia di San Paolo

pantheon staglieno

Genova. Su proposta dell’assessore ai Servizi cimiteriali Emilio Robotti, di concerto con l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, la giunta comunale ha deciso di aderire al bando Prima (prevenzione, ricerca, indagine, manutenzione e ascolto per il patrimonio culturale) promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, è volto alla conservazione preventiva e al recupero straordinario del Pantheon del cimitero di Staglieno, che rappresenta uno dei vertici architettonici e storici del complesso cimiteriale genovese, riconosciuto a livello internazionale come un autentico museo a cielo aperto.

L’intervento, stimato in 168.530 euro (di cui il 70% richiesto alla Fondazione Compagnia di San Paolo e il 30% a cofinanziamento comunale suddiviso su tre annualità), prevede un programma mirato di indagini preliminari, consolidamento strutturale, risanamento delle murature, opere di impermeabilizzazione e restauro delle superfici decorate.

“Il cimitero di Staglieno non è soltanto il principale luogo di sepoltura della nostra città, ma rappresenta un inestimabile patrimonio di arte, storia e memoria collettiva che merita cura costante e visione strategica – spiega l’assessore Robotti – Con la candidatura del Pantheon al Bando Prima della Compagnia di San Paolo compiamo un passo fondamentale per tutelare uno dei simboli più illustri della nostra identità. Grazie a questo progetto uniamo la ricerca specialistica alla manutenzione preventiva, valorizzando un luogo che custodisce le memorie illustri di Genova e dell’Italia, in perfetta coerenza con gli obiettivi programmatici di mandato volti alla conservazione e alla fruizione pubblica del nostro grande patrimonio culturale”.

“Questo intervento rappresenta una risposta concreta e coordinata alle criticità conservative del nostro patrimonio monumentale – aggiunge l’assessore Ferrante – Grazie al lavoro sinergico con la Soprintendenza e alla collaborazione con la Compagnia di San Paolo, potremo mettere in campo un piano tecnico di altissimo profilo che unisce il consolidamento strutturale, il risanamento delle murature e l’impermeabilizzazione. Un’opera fondamentale per preservare la bellezza architettonica del Pantheon di Staglieno e superare la logica dell’emergenza attraverso una manutenzione programmata e duratura nel tempo”.

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