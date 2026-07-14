Cinque Ciao d’epoca da Pavia a Genova per il Gaslini: il “grande viaggio” della solidarietà

Genova. Cinque amici, cinque Ciao d’epoca e un grande obiettivo solidale: è “Il Grande Viaggio” partito domenica 12 luglio da Pavia e in arrivo martedì 14 luglio alle 19 a Genova.

I cinque Ciao sono i protagonisti lungo lo storico tracciato della classica Milano-Sanremo, una delle competizioni ciclistiche più popolari e partecipate. Lo scopo dell’iniziativa è raccogliere fondi da devolvere interamente alla Fondazione Gaslininsieme ETS per l’Istituto Giannina Gaslini, impegnato nella costruzione del Nuovo Gaslini.

I cinque ideatori dell’iniziativa stanno affrontando i quasi 300 chilometri della rotta originale, sfidando le pendenze storiche come il Passo del Turchino, la Cipressa e il Poggio. Un modo originale per attirare l’attenzione sul loro progetto, mentre la velocità ridotta del mezzo inviterà tutti i partecipanti e i curiosi che incroceranno lungo la strada a una riflessione sull’importanza della lentezza, sul saper apprezzare quello che realmente conta nella vita senza dimenticare chi lotta e soffre in ogni momento.

“In un periodo di grandi difficoltà per ciascuno di noi, abbiamo deciso di guardare avanti per trasformare il nostro dolore in un’opportunità per fare del bene. Unendo le forze, abbiamo ideato questa avventura straordinaria, per coniugare il desiderio di sfida con un importante scopo sociale: vogliamo trasformare un momento tra amici in un gesto di speranza reale con il sorriso, perché crediamo che sia il punto di partenza imprescindibile per la vera solidarietà – spiegano i cinque fondatori – Il Grande Viaggio è quello che quotidianamente affrontano tutte le famiglie che combattono, insieme ai propri figli, per sconfiggere la malattia. Un percorso duro che purtroppo tutti noi conosciamo per esperienza diretta ma che può diventare anche formativo: una metafora della vita che, come tale, va affrontata insieme, Speriamo che questa iniziativa attiri l’attenzione di tanti donatori che, con un gesto di aiuto, possano contribuire a finanziare un ospedale di eccellenza che salva vite ogni giorno”.