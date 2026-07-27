In viaggio dall’Europa dell’Est, si perde in ciabatte nei boschi: giovane salvato dai vigili del fuoco

Genova. In viaggio a piedi da oltre un mese dal suo Paese, la Slovacchia, con destinazione vari paesi d’Europa.

L’avventura per un giovane globetrotter ha avuto una “svolta” rocambolesca domenica 26 luglio nella zona di Pietralavezzara, nell’entroterra di Genova.

Il ragazzo si era perso nei boschi dell’Alta Vallescrivia, e oltre ad aver perso l’orientamento, era in difficoltà a causa delle calzature che stava indossando: un paio di ciabatte di gomma da piscina.

Il giovane è riuscito con il suo smartphone a chiamare i soccorsi e a fornire la posizione Gps alla centrale operativa.

Dopo non molto i vigili del fuoco hanno raggiunto il ragazzo con la squadra di Bolzaneto dove poi lo hanno riportato. Da qui il turista ha ringraziato e ricominciato il suo viaggio. Era in buone condizioni di salute.