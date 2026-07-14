Multedo, la primaria Alfieri chiude: bambini smistati tra Pegli e Sestri. Tursi pensa ad un nuovo asilo nido

Genova. Nessun colpo di scena, la scuola Alfieri di Multedo chiuderà i battenti. Dopo le proteste delle famiglie e i tentativi di mediazione, il destino della storica primaria è segnato, con i bambini che si divideranno tra i plessi di Pegli e Sestri Ponente.

La conferma del definitivo smantellamento delle classi è arrivata questo pomeriggio a Palazzo Tursi durante il question time, a seguito di un’interrogazione presentata dal consigliere Vincenzo Falcone (Noi Moderati). A fare il punto sulla situazione è stata l’assessora ai servizi educativi del Comune di Genova Rita Bruzzone, che ha illustrato la ricollocazione degli alunni e i piani del Comune per il futuro.

Nonostante le richieste di parte delle famiglie di rivedere la scelta, alcuni genitori si sono mossi autonomamente, portando a una vera e propria diaspora. Lo scorso 12 giugno è arrivata la richiesta formale di ben 9 nulla osta per il trasferimento dei bambini all’Istituto Comprensivo di Pegli. Altri 4 alunni si sposteranno invece alla scuola Pezzani (IC Sestri), dove ritroveranno l’insegnante che li ha seguiti in questi anni. Un solo bambino andrà alla Carducci (su richiesta già pregressa della famiglia), mentre per un ultimo alunno si attende ancora il completamento delle procedure di nulla osta. Richieste – arrivate per disinnescare i limbo in cui si trovavano – che di fatto hanno chiuso a eventuali ripensamenti da parte degli uffici scolatici regionali.

Per evitare che la chiusura della scuola Alfieri si traduca nell’ennesimo abbandono del territorio, il Comune sta lavorando a un piano di riconversione dell’immobile. “Vogliamo che quel luogo rimanga un presidio per il quartiere – ha conclusa l’assessora – Insieme alla sindaca, al vicesindaco e all’assessore Terrile abbiamo discusso una progettualità per l’anno educativo 2027/2028: l’idea è quella di realizzare un nuovo servizio 0-3 anni (nido/sezione primavera). La scuola ha iniziato a soffrire e a ‘morire’ proprio quando ha chiuso l’asilo privato Contessa Govone. Vogliamo dare questa risposta concreta ai cittadini, pur con il grande rammarico per la perdita della primaria”.