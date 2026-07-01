Chiavari, piazza Nostra Signora dell’Orto torna agli antichi splendori

Chiavari. Dopo mesi di lavori, è stata completata la riqualificazione di uno degli spazi più importanti del centro di Chiavari, che da oggi è nuovamente fruibile. Più ampia, più verde, più funzionale, piazza N.S. Dell’Orto si presenta come un nuovo luogo di incontro e socialità.

L’intervento, dal valore complessivo di 530 mila euro, ha interessato la porzione centrale della piazza, lato ponente, con una profonda trasformazione degli spazi: nuova pavimentazione, aree verdi sistemate, aiuole riprofilate, percorsi pedonali ridisegnati e il restauro delle storiche panchine in graniglia. Completate anche le opere di razionalizzazione della rete di raccolta delle acque bianche, oltre alla rimozione della fontana e del fabbricato AMT, che hanno permesso di restituire un ambiente più ordinato, aperto e armonioso.

«Oggi riconsegniamo alla città una piazza profondamente rinnovata, moderna e vivibile – dichiara il sindaco Federico Messuti –. È uno spazio pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini, giovani e anziani, un luogo di aggregazione che valorizza il cuore di Chiavari e rafforza il collegamento naturale tra il centro e il lungomare. Si tratta di un’opera importante per la nostra amministrazione, che conferma l’impegno nella riqualificazione degli spazi pubblici e nella costruzione di una città sempre più accogliente».

Con la conclusione dei lavori, piazza Nostra Signora dell’Orto diventa così uno dei simboli del percorso di rigenerazione urbana portato avanti dal Comune, capace di coniugare decoro e funzionalità.