Chiavari, partiti nella notte i lavori per il rifacimento della canalizzazione delle acque meteoriche in via Santa Chiara.

Chiavari. Sono partiti questa notte i lavori di sistemazione della canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche all’incrocio tra via Santa Chiara, piazza Caduti di Nassiriya e via Castagnola. L’intervento punta a risolvere una criticità che, in occasione delle precipitazioni più intense, provocava allagamenti sul percorso pedonale di via Santa Chiara, all’angolo con via Castagnola.

Il cantiere prevede il rifacimento di tre tratti della rete di raccolta delle acque meteoriche: dalla caditoia situata all’incrocio con via Santa Chiara (lato Frati) fino a quella posta in via Castagnola, in corrispondenza del mobilificio e fino alla caditoia all’altezza del semaforo di piazza Caduti di Nassiriya. Infine, dalla caditoia situata nei pressi del parco di Villa Flora fino a quella collocata in corrispondenza del cancello d’ingresso. Le opere consentiranno di ripristinare il corretto deflusso delle acque piovane, eliminando una problematica presente da tempo e migliorando l’efficienza della rete di smaltimento.

«Con l’avvio di questo cantiere diamo una risposta concreta a una problematica che, durante gli eventi meteorologici più intensi, crea disagi ai pedoni e ai residenti della zona – dichiara l’assessore al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi – Interveniamo in maniera definitiva su una rete ammalorata, migliorando la sicurezza e l’efficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. La scelta di avviare i lavori nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sulle attività cittadine».