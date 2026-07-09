Chiavari, al via gli interventi di manutenzione per Entella e Rupinaro

Chiavari. Prenderanno il via nelle prossime settimane gli interventi di manutenzione dei principali corsi d’acqua del territorio di Chiavari.

Il Comune ha programmato le attività di pulizia del torrente Rupinaro, dei rivi affluenti del fiume Entella e del tratto dell’Entella in corrispondenza del ponte della Maddalena, nell’ambito dei nuovi appalti triennali validi per il periodo 2026-2028, per un investimento complessivo di quasi 180 mila euro.

Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori sul torrente Rupinaro nella seconda metà di luglio, gli interventi sui rivi affluenti nel corso del mese di agosto e, infine, la manutenzione del fiume Entella a partire dal 15 settembre, nel tratto in corrispondenza del ponte della Maddalena.

“Le lavorazioni sono finalizzate a garantire il corretto deflusso delle acque e rappresentano un’attività di manutenzione ordinaria che il Comune programma ogni anno, sempre nello stesso periodo – spiega l’assessore alla manutenzione Paolo Garibaldi –. Grazie ai nuovi appalti triennali possiamo pianificare gli interventi anche per il 2027 e il 2028, assicurando continuità alla manutenzione dei corsi d’acqua e una gestione più efficace delle attività di prevenzione e tutela del territorio”.

Per quanto riguarda il torrente Rupinaro, gli interventi interesseranno il tratto compreso tra la foce e la località San Terenziano, nel Comune di Leivi, comprendendo anche alcuni corrivi affluenti (Rio Rostio, Rio delle Lamme, Rio Casali di Bacezza), le tombinature e il canale di scolo a monte di corso Valparaiso. Le operazioni prevedono lo sfalcio della vegetazione e la rimozione dei materiali accumulati, così da favorire il regolare deflusso delle acque.

Il programma dedicato ai rivi affluenti dell’Entella – tra cui il Rio delle Castagne, Rio di Caperana, Rio di Ri, Rio adiacente a via Pio X – interesserà i principali corsi d’acqua del territorio comunale, dove saranno effettuati interventi di sfalcio e pulizia degli alvei per preservarne la piena funzionalità idraulica.



Analoga attività sarà svolta anche sul fiume Entella, nel tratto in corrispondenza del ponte della Maddalena, con interventi di sfalcio delle canne e rimozione di eventuali tronchi e alberature secche.