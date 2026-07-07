Sport, dal 16 al 18 luglio in Liguria i migliori atleti del golf paralimpico per lo European Championship

Liguria. Il mondo del golf internazionale fa tappa in Liguria per un appuntamento dove l’alto livello agonistico incontra il valore profondo dell’inclusione sociale. Dal 16 al 18 luglio, il Golf Club Genova – Sant’Anna ospiterà l’European Team Championship for Golfers with Disability, prestigioso torneo promosso dall’European Golf Association (EGA) e dall’European Disabled Golf Association (EDGA), organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Golf. Questa mattina a Genova la conferenza stampa.

L’evento vedrà la partecipazione di otto squadre nel campionato europeo principale e sei compagini nella Nation’s Cup, con l’Italia nel doppio ruolo di paese ospitante e nazione da battere, schierando ben due formazioni in quest’ultima categoria.

Nel tabellone principale del campionato europeo l’Italia sfiderà i campioni in carica della Francia, oltre a Inghilterra, Irlanda, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia. Nella Nation’s Cup gli azzurri difenderanno il titolo conquistato nel 2024 contro Belgio, Repubblica Ceca, Inghilterra e Irlanda. La formula della massima competizione continentale, che si disputa ogni due anni, prevede tre giorni di gara su 54 buche. Le squadre, composte da quattro golfisti paralimpici in rappresentanza delle diverse categorie fisiche e con una presenza mista di genere, si misureranno nelle formule Greensome il primo giorno, Foursome il secondo e nuovamente Greensome per la giornata finale. Ad aprire la manifestazione sarà la cerimonia inaugurale prevista per il 15 luglio, dopo il giro di prova. Per l’European Team Championship la squadra italiana sarà guidata dal capitano Matteo Faccioni insieme a Valentino Dall’Arche, Giulia Marabotti e Paolo Vernassa, con il supporto del team advisor Stefano Bertola.

Il Golf Club Genova – Sant’Anna, situato nel cuore della Riviera di Ponente con i suoi percorsi Mare e Monti disegnati dall’architetto Robert Von Hagge, non sarà solo il teatro delle sfide sul green. Venerdì 17 luglio alle 17.30 il circolo ospiterà la tavola rotonda intitolata “Lo Sport Paralimpico. Storia e Storie che migliorano la Società”, un momento di confronto strategico tra autorità, atleti e addetti ai lavori sulle potenzialità aggregative dello sport per disabili.

“La Federazione Italiana Golf è onorata che il Campionato Europeo a Squadre per golfisti con disabilità si svolga nel nostro Paese. Questa competizione oltrepassa i confini dello sport e porta con sé un messaggio di inclusione che supera ogni barriera. Gli atleti sono un esempio di grinta e tenacia, e le loro storie di vita dimostrano la força trainante dello sport”, ha dichiarato Cristiano Cerchiai, presidente della Federazione Italiana Golf, sottolineando anche il valore del torneo come volano per la promozione turistica del territorio.

Simona Ferro, vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport, ha ribadito la centralità della regione nell’accoglienza dei grandi eventi internazionali: “È un onore poter ospitare sul nostro territorio una competizione di così alto livello, un punto di riferimento che ogni due anni riunisce i migliori esponenti del golf paralimpico in ambito continentale. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per garantire a tutti la possibilità di fare attività fisica, senza distinzioni sulla base dell’età o delle abilità e in strutture moderne, sceure e accessibili”. Sul fronte della valorizzazione economica e dell’accoglienza è intervenuto l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi: “L’European Team Championship For Golfers With Disability anno dopo anno riscuote un successo sempre più grande così come, anno dopo anno, la Regione è sempre più in prima linea per una Liguria sempre più fruibile, accogliente e accessibile per tutti. Turismo accessibile quindi significa certamente parlare di diritti, inclusione e qualità della vita ma significa anche parlare di sviluppo economico, competitività delle destinazioni e sostenibilità dei flussi turistici”.

Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata allo Sport del Comune di Genova, ha espresso forte soddisfazione per il capoluogo ligure: “Ospitare a Genova l’European Team Championship for Golfers with Disability è un immenso orgoglio e una straordinaria opportunità. Questo prestigioso torneo encarna perfettamente la visione di una Genova inclusiva, accogliente e aperta, in cui lo sport si conferma il più potente motore di coesione sociale e abbattimento di ogni barriera”. Sulla stessa linea Dario Della Gatta, Presidente del CIP Liguria, che ha definito la manifestazione “la vetrina della crescita del sistema sportivo paralimpico nazionale e ligure”.

L’evento gode del sostegno di importanti partner industriali e finanziari che condividono la visione etica della competizione. Lorenzo Bassani, vicedirettore generale di Bper Banca Private Cesare Ponti, ha sottolineato l’impegno dell’istituto: “La partnership con la Federazione Italiana Golf nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al nostro modo di fare banca: disciplina, impegno, visione di lungo periodo e attenzione alle persone. Gli European Team Championship for Golfers with Disability rappresentano un appuntamento di particolare significato, una manifestazione che esprime al meglio la capacità dello sport di promuovere inclusione, valorizzare il talento e creare opportunità di partecipazione”.

Il presidente del circolo ospitante e Delegato Regionale FIG Liguria, Roberto Damonte, ha spiegato come la manifestazione sia il coronamento di un lungo percorso societario: “Ospitare il 2026 European Team Championship for Golfers with Disability è per il Golf Club Genova – Sant’Anna e per tutta la Liguria un motivo di grande orgoglio. Questo importante appuntamento internazionale premia il lavoro svolto dal nostro circolo, che negli anni ha saputo affermarsi come una realtà di riferimento, capace di coniugare qualità sportiva, organizzazione e accoglienza. Vogliamo che questo Campionato sia un’occasione per avvicinare il pubblico al golf, attraverso Open Day organizzati insieme al Comitato Italiano Paralimpico Liguria”.