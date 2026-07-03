Champagnat, arriva la variante: parcheggi a uso pubblico e nuovo playground per la scuola

Genova. La riqualificazione dello “Champagnat” registra un nuovo passo avanti. Il progetto approvato nel 2023 e oggi in fase di realizzazione, è stato “limato” con l’introduzione di una variante che prevede di fatto una rimodulazione degli spazi e la gestione dei parcheggi, che saranno aperti anche al pubblico durante la chiusura di impianti e supermercato. Il dato emerge dalla commissione consigliare tenutasi questa mattina a palazzo Tursi, dove l’amministrazione comunale, insieme agli uffici tecnici, ha presentato le modifiche accordate con i proponenti del progetto.

Come è noto, il progetto è stato molto discusso in questi anni a causa dell’introduzione all’interno del complesso di una supermercato. Oltre a questo, nell’area – di proprietà di privati – è stata rimodulata l’impiantistica sportiva, con una demarcata virata verso il padel, pratica molto in voga in questi anni. Oggi il layout complessivo del progetto è stato rivisto, con una nuova rimodulazione degli spazi interni ed esterni: “Fin da subito abbiamo avviato una interlocuzione con i progettisti – ha sottolineato l’assessora all’urbanista Francesca Coppola – e oggi presentiamo queste migliorie che di fatto non modificano sostanzialmente un progetto già in fase avanzata di realizzazione, ma razionalizza gli spazi potenziando la parte di uso pubblico”.

La variante

Le modifiche introdotte con la variante si concentrano principalmente sulla ridefinizione degli spazi esterni e sulla gestione delle aree comuni. Come confermato dall’assessora Francesca Coppola i cambiamenti più rilevanti riguardano la regolamentazione dei parcheggi, che vedranno un’apertura al pubblico a impianti chiusi, cosa che potenzierà l’offerta di stalli di sosta per tutto il quartiere,e la riorganizzazione del piazzale davanti alla scuola, che viene ora incluso nel progetto per garantire spazi più ampi e sicuri dedicati al gioco dei bambini con un playground specificatamente disegnato. Per conciliare le diverse esigenze del comparto, la fruizione del piazzale viene diversificata su base oraria, consentendo l’accesso ai veicoli per l’accompagnamento degli alunni e per il carico e scarico delle merci esclusivamente nelle fasce orarie precedenti e successive alle lezioni, salvaguardando l’uso didattico durante il resto della giornata. Un altro intervento cardine confermato dall’assessore riguarda la mitigazione ambientale e acustica della zona sportiva: la copertura metallica dei quattro campi da padel viene infatti integrata con vasche verdi da cui scenderà vegetazione ricadente e con un pannello aggiuntivo installato per contenere le emissioni sonore.

La nuova area microclimatica di via Caprera

Per quanto riguarda la viabilità e l’accessibilità, la variante introduce una rampa centrale sulla piastra destinata ai veicoli di emergenza, modificando l’impronta della struttura per non intralciare la fermata e le manovre dei bus di linea. La mobilità interna viene modificata eliminando un vano scala/ascensore al livello interrato per ricavare un locale impianti e inserendo un nuovo corpo scala con ascensore che collega i parcheggi direttamente al primo piano, così da garantire un percorso indipendente per l’utenza sanitaria. Sempre negli interni, una piattaforma elevatrice viene sostituita con un ascensore regolamentare in conformità alle norme sulle barriere architettoniche.

Il bilancio delle superfici

Il bilancio delle superfici e dei parcheggi pertinenziali, presentato oggi in aula, fotografa con precisione l’esatto intervento della variante. L’area della media struttura di vendita alimentare all’interno dell’edificio esistente aumenta dagli originari 1.571,37 mq agli attuali 1.665,49 mq in variante, mentre lo spazio coperto destinato al carico e scarico merci subisce una netta riduzione, passando da 59,73 mq a 12,67 mq. Di conseguenza, gli stalli di sosta per il settore commerciale salgono da 49 a 55 posti auto (estendendosi da 1.363,65 mq a 1.509,80 mq). Aumentano anche i parcheggi riservati alla funzione medica, che passano da 7 a 13 stalli, e quelli per lo sport, che salgono da 6 a 10. Al contrario, lo spazio per le attività sanitarie cala di una quarantina di mq arrivando 839,25 mq. Le superfici complessive dei servizi sportivi registrano una lieve contrazione sia per le strutture al chiuso, che scendono da 4.283,32 mq a 4.268,2 mq, sia per quelle all’aperto, che passano da 2.389,3 mq a 2.127,78 mq, con i campi da padel che vengono leggermente traslati modificando la copertura con l’inserimento di una porzione vetrata fonoimpedente. Infine, la variante ridimensiona la cabina elettrica Enel rispetto alle previsioni iniziali e modifica gli spessori del solaio dell’oasi microclimatica, la piazzetta pubblica attrezzata prevista all’incrocio stradale.

Le opere pubbliche

Sul fronte delle opere pubbliche, regolate da una convenzione trentennale con il Comune, il progetto prevede, fin dall’inizio, interventi sul tessuto urbano circostante con il rifacimento dei marciapiedi di via Caprera e via Cavallotti e l’adeguamento degli incroci stradali per l’abbattimento delle barriere architettoniche. All’incrocio tra via Pisa e via Orsini verrà realizzata una piazzetta pedonale dotata di aiuole e sedute con il recupero della pensilina esistente, mentre all’angolo tra via Cavallotti e via Caprera sorgerà l’Oasi Microclimatica: un’area verde pubblica attrezzata di 510 mq concepita per migliorare il comfort termico e favorire la sosta. Il piano delle piantumazioni complessive è stato infine potenziato in variante, aumentando il numero totale di alberi e arbusti messi a dimora da 83 a 90 esemplari