Cetacei nel Mediterraneo, Promed illustra l’attività di ricerca e monitoraggio il 10 luglio

Genova. Torna per il secondo anno consecutivo nel villaggio della tappa conclusiva del Nastro Rosa Tour della Marina Militare Italiana a Genova, l’appuntamento con Promed, il progetto di ricerca e conservazione sui cetacei promosso da Fondazione Acquario di Genova Ets e finanziato da Aderholt-Goh Trust che coinvolge diverse strutture di Costa Edutainment: l’Acquario di Genova e, in Romagna, l’Acquario di Cattolica e il parco Oltremare 2.0 di Riccione.

L’intervento sancisce l’alleanza virtuosa tra Promed e Nastro Rosa Tour della Marina Militare Italiana, già annunciata nella tappa iniziale di Cattolica, che ha l’obiettivo di mettere insieme la vela, la scienza e la tutela del mare, lungo la rotta del Nastro Rosa Tour.

Venerdì 10 luglio alle ore 18 dal palco del Nastro Rosa Tour al Porto Antico di Genova, Michela Bellingeri, ricercatrice del team del progetto Promed guidato da Guido Gnone, Coordinatore scientifico dell’Acquario di Genova, illustrerà l’attività di ricerca sui cetacei del progetto PROMED (PRotecting MEditerranean Diversity) e i suoi principali obiettivi: valutare lo stato di conservazione dei cetacei del Mare Nostrum e monitorare la diversità delle specie, in particolare in relazione agli effetti del cambiamento climatico.

Uno degli strumenti che verranno illustrati, messi in campo da Promed per coinvolgere la cittadinanza e gli atleti velisti come cittadini-scienziati, è il numero WhatsApp (+39 379 153 8203) dedicato alla citizen science, dove chiunque può segnalare gli avvistamenti. Le segnalazioni, complete di immagine ad alta definizione, posizione geografica, data e ora, vengono verificate dai ricercatori e integrate nella piattaforma Intercet.it.

Saranno inoltre presentato il codice di condotta per i comportamenti corretti durante gli avvistamenti, consultabile sul sito.