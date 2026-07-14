Ceranesi, conclusi gli interventi di messa in sicurezza del territorio. Giampedrone: “Collaborazione tra protezione civile e territorio”

Genova. Sono stati presentati oggi a Ceranesi gli interventi di messa in sicurezza del territorio realizzati da Regione Liguria nel Comune dell’entroterra genovese, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Nel corso della mattinata l’assessore Giacomo Raul Giampedrone, insieme al sindaco Claudio Montaldo, ha effettuato un sopralluogo alle opere concluse in via San Pietro e lungo la Ex Strada Guidovia e all’intervento di regimazione delle acque e consolidamento del versante in località Cian de Mia.

Gli interventi hanno interessato la messa in sicurezza della viabilità e la riduzione del rischio idrogeologico attraverso il consolidamento dei versanti, il ripristino delle infrastrutture stradali e opere di regimazione delle acque, con risorse provenienti da diversi strumenti di finanziamento nazionali e regionali, tra cui il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, il Fondo strategico regionale e il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

“Interventi come questi dimostrano quanto sia complesso fare difesa del suolo in Liguria, ma anche quanto sia importante lavorare insieme per dare risposte concrete ai cittadini – ha detto l’assessore Giampedrone – L’obiettivo non è soltanto ripristinare ciò che c’era prima dell’emergenza, ma realizzare opere che aumentino la resilienza dei territori e li rendano più sicuri di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Questo risultato è il frutto della collaborazione tra Comune, Regione, Protezione civile e tutti gli enti coinvolti, che hanno condiviso priorità, progettazione e risorse. È un patrimonio di competenze che ci ha permesso di realizzare interventi strutturali importanti. Ora – ha proseguito – sarà fondamentale proseguire con una manutenzione costante del territorio, perché la prevenzione non si esaurisce con la conclusione dei lavori ma continua ogni giorno attraverso la cura dei versanti, dei corsi d’acqua e delle opere realizzate.”

“Ringraziamo Regione Liguria, la Protezione Civile e il Comune di Genova per aver sostenuto questi lavori in un’area molto delicata – dice il sindaco di Ceranesi Claudio Montaldo – nessun singolo Ente potrebbe sopportare il peso economico di un totale rifacimento. Occorre ora una costante osservazione, curare la regimazione delle acque e la pulizia dei versanti. Chiederemo anche l’attiva partecipazione dei proprietari dei terreni e poi intervenire sulle criticità note, come il secondo cedimento nel tratto genovese. L’obiettivo dell’amministrazione è proseguire con annuali interventi la canalizzazione di Cian de Mia, per cui verranno chieste risorse dedicate, e completare l’intervento delle briglie sul fiume. Questo straordinario impegno, che si è dipanato nel tempo e ha avuto tanti diversi protagonisti, ha insieme il carattere dell’intervento a posteriori e della prevenzione. Ora questo territorio ha bisogno di essere accudito, con poche risorse, puntuali e periodiche”.