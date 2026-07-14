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Le indagini

Centro storico, ragazzo di 24 anni trovato morto nel letto dopo una festa

Il ragazzo, di nazionalità francese, era uno studente Erasmus. I suoi coinquilini si sono accorti stamattina che non si alzava e hanno dato l'allarme

Generico luglio 2026
Foto d'archivio

Genova. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto questa mattina in un appartamento di via Gramsci, nel centro storico genovese.

Secondo le prime informazioni il giovane, di nazionalità francese, era uno studente Erasmus e viveva con altri tre ragazzi. Faceva a che l’educatore nell’ambito del programma ‘Plus’. Ieri sera aveva partecipato a una festa. Poi sarebbe andato a dormire vestito.

Quando stamattina intorno alle 11, gli altri si sono accorti che non si alzava è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi della Croce verde genovese, anche se purtroppo è risultato che il ragazzo era morto da diverse ore.

Sul posto il medico legale, i carabinieri e la pm di turno Paola Crispo. Sul corpo non risulterebbero lesioni esterne. La procura ha disposto l’autopsia.

I carabinieri non sono ancora riusciti a contattare i famigliari del ragazzo, per questo il nome del giovane per il momento non può essere diffuso.

 

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