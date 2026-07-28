Centro storico, pattuglione della polizia: identificate 46 persone tra Caricamento, Maddalena e Sottoripa

Genova. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Genova ha effettuato un servizio di controllo del territorio nel cuore dei vicoli genovesi con particolare attenzione alle aree ritenute più critiche, tra cui via della Maddalena, piazza Caricamento, via di Sottoripa e vicoli limitrofi.

L’attività è stata coordinata da un funzionario della Questura e ha visto l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, del team cinofilo antidroga, di operatori del Commissariato Centro, di personale della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano. Obiettivo dell’operazione è stato il contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, all’immigrazione clandestina e alle aggregazioni giovanili a rischio.

Il servizio è iniziato in piazza Matteotti ed è proseguito nei vicoli limitrofi, sino al quartiere della Maddalena e in zona Vigne, verificando in tal modo esposti e segnalazioni sopraggiunte. L’attività, dopo essersi snodata lungo i carruggi principali, si è conclusa con l’attento pattugliamento di Sottoripa e piazza Caricamento. In Vico Fornaro sono stati identificati due soggetti privi di documenti, la cui posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione; inoltre uno di loro si è rifiutato di fornire di indicazioni sulla propria identità e per questo è stato accompagnato in Questura per la stesura degli atti di rito.

I controlli si sono poi spostati in zona via San Luca, visto il grande afflusso di turisti nelle ore pomeridiane ed i numerosi locali commerciali aperti. Durante il passaggio in via Frate Oliviero il cane antidroga ha fiutato un involucro contenente alcune dosi di hashish, sequestrato a carico di ignoti. I controlli sono stati estesi alla zona propriamente detta “movida”, tra cui piazza delle Erbe, via San Lorenzo e vicoli attigui, ove, nella circostanza, non sono state riscontrate anomalie. Durante il servizio complessivamente sono state identificate 46 persone. I servizi, in modo particolare nel Centro Storico, continueranno anche nei prossimi giorni.