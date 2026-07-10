In centro storico la galleria d’arte ‘self service’ dove paghi con il qr code: “Mi fido delle persone”

Genova. I disegni colorati sono appesi lungo il muro, vedute di Genova, del Biscione e di piazza De Ferrari, del Waterfront a di via della Maddalena. Ciò che colpisce non sono però soltanto i tratti, ma anche un cartello che accompagna gli schizzi: “Self service sperimentale” e un qr code.

Simona Ugolotti, ex contadina e allevatrice della Valbrevenna, si è reinventata artista e ha deciso di promuovere così la sua arte: lascia i suoi disegni e le sue cartoline esposti in vico degli Agnelli e si affida all’onestà, lasciando che chi vuole prenderne uno utilizzi il qr code per un’offerta libera. La sua “galleria d’arte on the road” resta aperta tutto il giorno, tutti i giorni, e sino a oggi nessuno le ha fatto perdere “la fiducia nell’umanità”, dice ridendo.

L’offerta minima sono 13 euro, ma chi passa per vico degli Agnelli spesso è talmente intrigato dal sistema che lascia qualcosa in più, premiando l’inventiva e l’intraprendenza. Chi vuole prendere un disegno lo stacca dal muro, prende lo smartphone, inquadra il qr code e paga a sua discrezione.

“Inizialmente erano solo le cartoline, quando tornavo trovavo monete: 3, 4, 5 euro – spiega gesticolando e mostrando le sue opere – Poi ho pensato che potevo fare di più e mi sono inventata questo sistema”. E ha funzionato? “Sì, una mattina sono arrivata e ho visto che mancavano due disegni. Pensavo se li fossero portati via senza pagare, invece ho controllato e ho visto che avevano lasciato 40 euro”.

“Io credo che l’arte sia questo, mettere a disposizione le proprie idee per gli altri – prosegue Ugolotti, nome d’arte “Canta-Dina” – È anche per questo che ho fiducia: da quando ho iniziato mi avranno portato via forse due disegni senza lasciare un’offerta. Credo profondamente che siamo meglio di quanto pensiamo, che siamo buoni, tranne qualche rara eccezione, e la dimostrazione arriva anche così”.