Tentano il furto in appartamento a Castelletto, la vicina di casa li fa arrestare

Genova. Sono stati visti forzare un’inferriata per entrare in una casa nel cuore della notte e nel giro di pochi minuti la polizia è arrivata sul posto, bloccandolo e arrestandoli.

È successo la notte scorsa in via Capraia, strada residenziale di Castelletto, a finire un manette un genovese e un albanese di 21 anni.

A contattare il 112 è stata una residente di via Capraia che ha notato due persone che, dopo aver forzato le inferriate e gli infissi di una finestra, si erano introdotti nell’appartamento di un vicino, in vacanza nel ponente ligure.

Gli agenti sono immediatamente giunti sul posto, mentre ancora i due si trovavano all’interno dell’abitazione. I due hanno provato a scappare, uno uscendo in strada e l’altro salendo fino all’ultimo piano del caseggiato. Raggiunti entrambi, sono stati bloccati e arrestati.

All’interno dell’appartamento è stato trovato lo zaino abbandonato dai due, contenente diversi monili in oro e numerosi oggetti di valore appena trafugati, unitamente ad una pinza presumibilmente utilizzata per lo scasso. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, giunto poco dopo in Questura per formalizzare la querela, dopo essere stato avvisato dagli operatori intervenuti.

Nel corso degli accertamenti, nella tasca dei pantaloni del genovese è stato rinvenuto uno smartphone risultato provento di furto. Il giovane è stato quindi anche denunciato anche per il reato di ricettazione. I due arrestati sono stati giudicati nella mattinata odierna con rito direttissimo.