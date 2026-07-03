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Rintracciati

Torna a casa per pranzo e trova i ladri: paura sulle alture di Castelletto

I ladri sono stati rintracciati poco dopo dalla polizia. Sul telefono avevano video e foto che li ritraevano nell'abitazione

Polizia Stato Volanti

Genova. È entrata in casa all’ora di pranzo e ha trovato all’interno due sconosciuti che stavano frugando tra la sua roba. È successo a una donna residente in via Domenico Chiodo, al Righi, sulle alture di Castelletto, che è riuscita a mettere in fuga i due ladri.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 13.45. La donna ha spiegato di avere sorpreso due uomini che alla sua vista sono scappati, lasciando nella villetta alcuni indumenti e luci accese. La donna ha inoltre riferito che la porta sul retro della palazzina presentava segni di effrazione.

Le pattuglie dell’Upgsp hanno raggiunto la villetta e hanno avviato le ricerche. Poco dopo hanno individuato due persone che corrispondevano alla descrizione fatta dalla donna e li hanno controllati. Addosso avevano circa 600 euro in contanti. Dagli accertamenti sui loro cellulari sono emersi video e foto che li ritraevano all’ interno dell’abitazione.

Sono dunque tutti stati accompagnati in questura e arrestati in attesa del rito di direttissimo previsto per venerdì mattina.

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