  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Novità

Rifiuti, alla Foce e a Rivarolo arrivano i nuovi cassonetti interrati Amiu

Le nuove postazioni, per ora sedici in tutta la città, sono state realizzate con fondi Pnrr. Ecco dove si trovano e come funzionano

cassonetti interrati

Genova. Sono state inaugurate oggi a Rivarolo e alla Foce le nuove postazioni di cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti realizzate da Amiu Genova nell’ambito degli interventi finanziati dal Pnrr.

L’intervento ha interessato quattro postazioni per un totale di 16 contenitori interrati destinati alla raccolta delle diverse frazioni di rifiuto urbano. “Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione dei servizi ambientali e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico”, spiegano da Amiu.

Si tratta di due postazioni nel quartiere della Foce, in piazza Raffaele Rossetti e in piazza Paolo da Novi, una ad Albaro, in piazza Henry Dunant, e un’altra a Rivarolo, in piazza Durazzo Pallavicini.

cassonetti interrati

Le nuove postazioni consentono di ridurre l’impatto visivo dei contenitori tradizionali, migliorare l’inserimento delle aree di raccolta nel tessuto urbano e garantire una maggiore capacità di conferimento, contribuendo al tempo stesso al miglioramento del decoro e della qualità del servizio.

“Queste nuove infrastrutture rappresentano un investimento per il costante miglioramento della qualità dei servizi ambientali offerti ai cittadini – dichiara Roberto Spera, direttore generale di Amiu – con questo intervento non ci limitiamo a potenziare il sistema di raccolta dei rifiuti, ma contribuiamo concretamente a rendere la città più moderna, efficiente e sostenibile. Si tratta di un passo significativo nel percorso di innovazione che Amiu sta portando avanti per rispondere alle esigenze della comunità, migliorare il decoro urbano e promuovere modelli di gestione su misura e adatti ai diversi contesti territoriali, in linea con le migliori esperienze e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Le nuove installazioni sono il risultato di un percorso che ha visto susseguirsi progettazione, realizzazione delle opere civili, posa delle strutture e collaudi tecnici.

Aggiunge l’assessora comunale all’Ambiente Silvia Pericu: “Le nuove ecoisole interrate rappresentano una soluzione all’avanguardia per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti nella nostra città – dichiara l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu – Una tecnologia studiata per garantire un sistema di conferimento e raccolta più igienico e sicuro, limitando l’impatto visivo degli attuali contenitori con importanti benefici in termini di ottimizzazione, qualità e cura dello spazio pubblico, in linea con la volontà dell’Amministrazione di coniugare efficienza del servizio e qualità della vita dei cittadini”.

Contestualmente hanno preso avvio le attività di informazione rivolte alle utenze interessate, con l’obiettivo di accompagnare gli abitanti dei quartieri interessati all’uso corretto delle nuove postazioni e valorizzarne appieno le potenzialità. Presso ciascuna delle quattro postazioni saranno presenti facilitatori ambientali che forniranno assistenza ai cittadini durante la fase di avvio del nuovo sistema, distribuendo anche il pieghevole informativo multilingue realizzato da Amiu con tutte le indicazioni utili per un corretto conferimento dei rifiuti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.