Case al mare, a Portofino il prezzo medio più alto d’Italia: oltre 23mila euro al metro quadrato

Genova. La Liguria si conferma una delle mete più amate dai turisti e tra le destinazioni più ambite per l’acquisto di una seconda casa al mare. E Portofino rimane al primo posto per i prezzi, con valori medi che raggiungono i 23.233 euro al metro quadrato. Emerge da uno studio di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, che ha analizzato 134 tra le località costiere italiane più amate dai turisti, di cui 26 in Liguria.

Negli ultimi cinque anni i prezzi di immobili residenziali nelle principali località marittime sono cresciuti in media del 15,5%. Una tendenza che si conferma anche nel periodo più recente: nel primo semestre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, i valori medi nei comuni marittimi sono saliti del 5,6%.

Secondo l’analisi, a livello regionale la Liguria si posiziona al terzo posto per crescita a pari merito con le Marche (+18%). La crescita maggiore si registra invece Campania (+22% negli ultimi 5 anni), seguita dalla Toscana (+18,2%).

In Liguria tra le località più costose spicca appunto Portofino, seguita da Santa Margherita Ligure con 11.425 €/mq, e Alassio con 8.663 €/mq. Fuori dal podio si posizionano Porto Venere, con 8.613 €/mq, Sanremo con 8.549 €/mq, Lerici con 8.325 €/mq, Rapallo e Sestri Levante con 6.563 €/mq. Chiudono la classifica delle prime dieci Monterosso con 6.458 €/mq e Varigotti con 6.150 €/mq. Tra le località più economiche troviamo invece Santo Stefano al Mare con 2.839 €/mq, Chiavari con 3.968 €/mq e Lavagna con 4.050 €/mq.

Nella Top 10 dei comuni costieri con la crescita più significativa nei prezzi tra il 2022 e il 2026 si collocano al primo posto la ligure Arma di Taggia, Lido degli Estensi in Emilia-Romagna e Follonica in Toscana, tutte con un incremento del 27%. Sul podio anche due icone della Campania, Ravello (+26,9%) e Capri (+26,4%), seguite da Santa Margherita Ligure (+26%) e la vicina Rapallo (+25%), mete liguri sempre più amate da chi cerca mare e mondanità. Completano la classifica Positano (+24,9%), Ischia (+23,2%) e, a pari merito, Porto Venere, Bellaria e Tirrenia (+21,6%). Chiudono la Top 10 Sorrento e Chiavari, rispettivamente con +20,5% e +20,2%.

Tra le mete più esclusive, cinque sono in Liguria. A guidare la classifica dei prezzi più elevati per l’acquisto di abitazioni nuove o ristrutturate sono, come sempre, le località più iconiche e desiderate dal mercato nazionale e internazionale. In cima si conferma Portofino, dove nel primo semestre 2026 i valori medi raggiungono i 23.233 euro/mq e le abitazioni più ricercate possono arrivare fino a 31.500 euro/mq. Seguono Capri e Anacapri, con prezzi medi rispettivamente pari a 16.725 euro/mq e 12.238 euro/mq, e punte che, per gli immobili vista mare, toccano i 32.500 euro/mq e 23.600 euro/mq. Fuori dal podio, ma sempre tra le mete più esclusive, si posizionano Forte dei Marmi, con 11.925 euro/mq e valori massimi fino a 22.100 euro/mq, Porto Cervo, con 11.575 euro/mq e picchi di 19.000 euro/mq, e Santa Margherita Ligure, con 11.425 euro/mq e massimi di 19.950 euro/mq. Completano la classifica Porto Rotondo (8.900 €/mq), Alassio (8.663 €/mq), Porto Venere (8.613 €/mq) e Sanremo (8.540 €/mq).