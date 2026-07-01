Case e ospedali di comunità, consiglieri di opposizione in sopralluogo a Bolzaneto e Rivarolo

Genova. “Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo presso la casa di comunità ex Trucco, a Bolzaneto, e presso la casa di comunità del Celesia per verificare lo stato di attuazione dei servizi e il funzionamento delle due strutture”. Lo riferiscono Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Federico Romeo, consigliere regionale del Partito Democratico, e Gianni Pastorino, capogruppo di Lista Orlando Presidente.

“Vogliamo innanzitutto ringraziare il personale del distretto che ci ha accolto con grande disponibilità e professionalità, accompagnandoci nella visita e illustrandoci il lavoro che ogni giorno viene svolto al servizio dei cittadini. Nonostante le difficoltà, l’impegno degli operatori per garantire i servizi è straordinario. Quanto emerso dai sopralluoghi, però, conferma le criticità che denunciamo da tempo. Le case di comunità sono strutture nuove, moderne e accoglienti, realizzate grazie agli importanti investimenti del Pnrr, ma al loro interno ci sono ancora troppi spazi vuoti“,

“La cronica carenza di personale e la grave mancanza di programmazione da parte della Regione nell’organizzazione della sanità territoriale impedisce di valorizzare pienamente queste strutture: molti spazi non hanno ancora una destinazione definita, mancano le specialità previste e non è stata completata l’organizzazione dei servizi che dovrebbero essere garantiti ai cittadini”, continuano i consiglieri.

“Emblematica è la situazione del Celesia. L’ospedale di comunità, inaugurato alla fine di marzo 2026 e presentato come uno dei simboli del rilancio della sanità territoriale, oggi risulta ancora in larga parte inutilizzato. Più della metà dei posti disponibili è vuota, non perché manchino i bisogni assistenziali, ma perché i pazienti che dovrebbero essere inseriti nei percorsi propri degli ospedali di comunità non vengono indirizzati alla struttura“.

“Non basta inaugurare strutture: bisogna renderle pienamente operative, dotandole del personale necessario e di un’organizzazione capace di farle funzionare davvero. La Giunta regionale deve dare risposte concrete affinché le case e gli ospedali di comunità diventino finalmente ciò che devono essere: un punto di riferimento reale per la sanità territoriale e per i cittadini”, concludono Sanna, Romeo e Pastorino.