Finti incidenti per truffare le assicurazioni, la gip: niente arresto per la famiglia di carrozzieri, ma “indizi gravi”

Genova. La gip Silvia Carpanini ha detto no alla richiesta della procura di Genova di arrestare una famiglia di carrozzieri della Valpolcevera, accusati di frode assicurativa e simulazione di reato. Il pm Marcello Maresca aveva chiesto gli arresti domiciliari per il padre e i tre figli (difesi da Cristiano Mancuso, Pietro Bogliolo e Andrea Testasecca,oltre al sequestro della carrozzeria.

Nell’interrogatorio preventivo il padre e i due figli maschi di sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma nelle memorie, oltre a difendersi dicendo che gli incidenti si sono davvero verificati, i tre hanno documentato di non avere più alcun ruolo nella carrozzeria, mentre la figlia ha dichiarato di svolgere tutt’altra attività lavorativa.

Se gli elementi racconti dagli investigatori per la gip Silvia Carpanini consentono di parlare di “un grave quadro indiziario” rispetto alle truffe ai danni delle assicurazioni, per la stessa giudice non ci sono però le esigenze cautelari.

Da un lato per la gip è “palese” che i sette incidenti in un anno e mezzo o non sono mai esistiti o sono avvenuti in circostanze completamente diverse e che oltre a quelli contestati ce ne potrebbero essere altri tanto da poter parlare di una “prassi diffusa”. Tuttavia proprio per il fatto che, al di là dei sospetti e delle ulteriori indagini, i casi accertati siano un numero limitato nel tempo non è possibile parlare di attività sistematica tale da giustificare una misura cautelare.

A questo va aggiunto, spiega la giudice, che i tre figli hanno avuto un ruolo marginale nelle presunte frodi. Diversa la situazione del padre, vero artefice delle truffe secondo gli investigatori ma che tuttavia ha ceduto l’azienda.

Per questo è allo stato escluso dalla giudice il pericolo di reiterazione del reato e questo vale anche per la richiesta di sequestro della carrozzeria. Diverso sarebbe, specifica però la gip Carpanini, se dovesse emergere dalle indagini che la famiglia sta effettivamente continuando a gestire di fatto la carrozzeria e le relative pratiche di risarcimento

L’inchiesta

Nella richiesta di misura cautelare da parte del pm Marcello Maresca sarebbero accertati dagli investigatori almeno sette episodi di incidenti stradali fasulli, avvenuti tra il febbraio del 2024 e l’ottobre del 2025 che hanno coinvolto sempre da un lato il carrozziere o i suoi famigliari e dall’altro conoscenti di lunga data della stessa famiglia, ma le indagini sono ancora in corso e gli episodi – trapela – sarebbero molti di più. Nove finora gli indagati, tra cui due autisti di bus dipendenti di un’azienda che fornisce il servizio integrativo per Amt e due appartenenti alle forze dell’ordine, fratello e sorella, il primo carabiniere e la seconda vicequestore aggiunto della polizia di Stato.

L’nchiesta è stata condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della polizia stradale tra tabulati, intercettazioni telefoniche, localizzatori gps sulle auto, confronti fotografici sulle perizie inviate alle assicurazioni e l’audizione di numerosi testimoni. Anche le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e nella carrozzeria hanno consentito agli inquirenti di scoprire fra l’altro che una Mercedes veniva montata e smontata per essere utilizzata in più di un incidente senza essere mai effettivamente riparata.

E a casa del titolare dell’officina, in una grande busta per la spesa, sono stati trovati diversi moduli di cessione del credito alla carrozzeria da parte di soggetti su cui gli investigatori stanno approfondendo e altri moduli di constatazione amichevoli compilati solo in parte. Poi i controlli sui telefoni che hanno portato a scoprire che tutti i soggetti coinvolti negli incidenti con il carrozziere e la sua famiglia avevano con loro rapporti di conoscenza pregressa e in alcuni casi si erano sentiti poco prima del sinistro fantasma.