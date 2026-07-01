Capra bloccata su uno scoglio nell’area marina protetta di Portofino, salvata e rimessa in libertà

Camogli. Una capra che da diversi giorni era rimasta bloccata su uno scoglio vicino alla Grotta dell’Eremita, non lontano da Cala dell’Oro, nel cuore dell’area marina protetta del Parco di Portofino, è stata salvata dal Nucleo di vigilanza faunistico-ambientale regionale insieme a guardia parco, veterinari dell’Ats-Asl 3, tecnici dell’area marina protetta e divisione ambiente di Tlm Nautica.

Le operazioni, particolarmente complesse per le caratteristiche del luogo, hanno richiesto lo sbarco del personale sullo scoglio, la cattura dell’animale mediante tele-narcosi e il successivo trasporto a bordo del mezzo dell’area marina protetta.

La capra è stata poi trasferita sul monte di Portofino, dove, sotto la costante supervisione del veterinario, è stata monitorata fino al completo risveglio e infine rimessa in libertà.

“L’intervento – sottolinea l’assessore regionale alla Fauna Selvatica Alessio Piana – conferma l’importanza del lavoro quotidiano svolto dal personale impegnato nella vigilanza e nella tutela della fauna selvatica sul territorio ligure, attraverso un costante coordinamento tra istituzioni e soggetti specializzati”.