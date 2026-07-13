“Capitan Futuro” resta a casa: Benedetta Cabona rinnova con il Rapallo Pallanuoto

Il Rapallo Pallanuoto annuncia il rinnovo del contratto di Benedetta Cabona, una delle atlete simbolo del presente e del futuro gialloblù.

Cresciuta nel settore giovanile del club, Cabona rappresenta perfettamente il percorso che il Rapallo Pallanuoto intende continuare a valorizzare: talento, senso di appartenenza, sacrificio e crescita costante. Un rinnovo che assume un significato ancora più importante perché conferma la volontà della società di costruire il proprio futuro partendo da chi questi colori li vive fin da bambina.

Per tutti è ormai “Capitan Futuro”: una giocatrice che, stagione dopo stagione, è diventata un punto di riferimento dentro e fuori dalla vasca, incarnando lo spirito e l’identità del Rapallo Pallanuoto.

«È sempre un’emozione speciale poter affrontare una nuova stagione con il Rapallo Pallanuoto. Per me è un orgoglio continuare a giocare nella mia squadra, dove ogni anno ritrovo un ambiente stimolante nel quale poter lavorare e migliorare. Sono cresciuta a Rapallo e, stagione dopo stagione, questo club è diventato una vera e propria seconda casa. Ogni nuovo inizio rappresenta una sfida, ma anche un’occasione per crescere non solo come atleta, ma anche come persona. Non vedo l’ora di tornare in piscina con le mie compagne, pronta a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi.», racconta Benedetta Cabona.

Il presidente Enrico Antonucci sottolinea il valore del rinnovo: «Benedetta è il volto del nostro progetto. È cresciuta con questi colori, conosce perfettamente cosa significhi indossare la calottina del Rapallo e rappresenta l’esempio più concreto del lavoro che svolgiamo ogni giorno con il nostro settore giovanile. Vederla continuare il suo percorso con noi è motivo di grande soddisfazione. Siamo certi che il suo entusiasmo, la sua qualità e il suo attaccamento alla società saranno sempre più importanti per il futuro del Rapallo Pallanuoto.»

Con la conferma di Benedetta Cabona, il Rapallo Pallanuoto aggiunge un altro tassello fondamentale alla squadra che affronterà la stagione 2026/2027, continuando a investire sulle proprie ragazze e su un’identità costruita attraverso il lavoro, il senso di appartenenza e l’ambizione di crescere insieme.