Caparezza fa tappa a Genova, anche in Liguria sostegno a Emergency con un’opera disegnata live

Genova. Il rapper e cantautore Caparezza sostiene Emergency e la sua campagna R1PUD1A durante il tour estivo Orbit Orbit.

In ogni serata del tour un disegnatore o una disegnatrice affianca Caparezza sul palco per realizzare un’opera live, che verrà donata e messa all’asta per Emergency. A Genova il 24 luglio ci sarà il fumettista Andrea Ferraris.

Il concerto è tutto esaurito, si possono trovare biglietti solo nei canali di rivendita secondaria ufficiali.

Hanno aderito alla campagna anche la casa discografica dell’artista, la BMG Rights Management Italia, che donerà un Cd e un album in vinile per ogni data, e la storica casa editrice Sergio Bonelli Editore che donerà copie del fumetto Orbit Orbit, Deluxe Edition.

I disegni, insieme a Cd, vinile e fumetto saranno venduti all’asta sulla piattaforma internazionale di aste benefiche online Charitystars.

Inoltre, durante molte delle tappe previste, Caparezza ospiterà anche i volontari di Emergency che saranno presenti con banchetti informativi sull’attività dell’Ong e sulla sua campagna R1PUD1A. Un’iniziativa nata per sostenere l’importanza e il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, alla quale hanno aderito finora oltre 650 Comuni, 1.500 scuole, 300 cinema, teatri e festival. Grazie all’appello “Io obietto la guerra”, inoltre, la campagna R1PUD1A promuove anche l’obiezione di coscienza preventiva e di massa al ritorno della leva militare.

Sul sito www.ripudia.it è possibile firmare l’appello Io obietto la guerra ed entrare a far parte della comunità R1PUD1A.