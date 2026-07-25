Genova. Una grande navicella sul palco, le luci che si abbassano, il fumo che sale e l’ingresso in scena di tutta “l’equipaggio” al grido di “Allarme”. E il concerto decolla in tempo zero. E così sono bastati un manciata di secondi per mandare in orbita i sei mila spettatori che ieri sera sono accorsi al concerto di Caparezza al Balena Festival, presso l’Arena del Mare al Porto Antico.

Un concerto-spettacolo costruito sul concept dell’ultima fatica discografica dell’artista pugliese “Orbit Orbit”, tra scenografie “cosmiche”, coreografie teatrali e proiezioni multimediali, ma che ha raccolto (alcuni) dei sui grandi successi di questi 26 anni di carriera.

Tanti i gli highlights della serata, con diversi momenti dove Capa si è preso qualche minuto per parlare con pubblico, spiegando sentimenti ed esperienze alla base delle sue canzoni e delle sue visioni. E poi, chiaramente la musica, con un susseguirsi di canzoni e hit divenute patrimonio classico di – oramai – diverse generazioni. Tra queste la mistica e salvifica “Io sono il viaggio“, la dolorosa “El sandero“, la immaginifica “A comic book saved my life“, accompagnata da una grande scenografia a forma di fumetto live, per poi passare a “Mica Van Gogh“, la precursora “Vengo dalla Luna“, per poi passare dalla gioia di “Ti fa stare bene” all’intima “China Town“, durante la quale il fumettista genovese Andrea Ferraris ha realizzato una vignetta live durante il brano.

Durante il concerto, un po’ di cronaca, con la musica che si è fermata qualche minuto, come richiesto dalla stesso Caparezza, per soccorrere due persone con un piccoli e per fortuna lievi malori (un codice giallo al Galliera). E poi il rientro in scena alla grande con “Abiura di me“, “La fine di Gaia“, la nuova di zecca ma già destinata ad un futuro da grande classico “Curiosity”, la motivazionale “La chiave” dedicata al fumettista palestinese Naji al-Ali, creatore del celebre personaggio Handala, per poi chiudere con il terzetto “Fuori dal Tunnel-Jodellavitanonhocapitouncazzo-Vieni a Ballare in Puglia“.

Un concerto che ha toccato ancora una volta i tanti tempi che l’artista ha vissuto e celebrato nelle sue opere, e che ancora una volta ha portato i genovesi a ballare e a cantare, immaginando e forse iniziando a costruire un futuro diverso. Anche solo per l’intimità del “noi stessi”, primo passo per la “rivoluzione” condivisa. In chiusura, l’appello dell’artista a tutti i presenti: se la vita e la realtà ci porta difficoltà e problemi, dobbiamo fare come le ostriche, che i granelli di sabbia che si infilano nel guscio vengono avvolti dalla madreperla, diventando poi, “cose preziose”.

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Caparezza in concerto al Balena Festival 2026

Il concerto, atteso quattro anni – qua il racconto del suo ultimo concerto genovese – che conferma il Balena Festival uno dei contenitori musicali più di valore del nostro panorama cittadino, con scelte di grande livello artistico e sociale, e che forse meriterebbe spazi più larghi e ampi. Qualche spettatore, tra più âgé, si ricorderà i concerti e i festival quasi pioneristici a ponte Parodi, uno spazio unico al mondo, nel cuore della città e sul mare. Chissà se cemento, parcheggi, crociere e centri commerciali potranno mai lasciare spazio e ossigeno per avere un’area “vouta” ma pronta per essere riempita con arte e cultura, in tutte le forme in cui si manifesta al grande pubblico.

Ieri sera il Balena Festival si è fatto galassia per davvero, e Genova è andata in orbita grazie a Caparezza, ma se torniamo con i piedi per terra, per la nostra città il viaggio da percorrere è tutt’altro che stellare, e tra le prime cose da superare sono le spinte autofagiche che da decenni incatenano la nostra città in un passato che non finisce mai.