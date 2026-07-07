Voltri, capannone ex Ansaldo Cerusa: dialogo Comune e Autorità portuale per adeguarlo a ospitare lo sport

Genova. Commissione consiliare e sopralluogo ai capannoni di vico Limisso a Voltri. Al centro dell’attenzione lo stato di vetustà del fabbricato ex Ansaldo Cerusa che ospita alcuni impianti sportivi.

“Ringraziando per l’accoglienza le società e associazioni sportive che hanno in gestione le aree dal Comune tramite concessione di Autorità di Sistema Portuale, abbiamo toccato con mano le enormi criticità di questi spazi bisognosi, da tempo immemore, di ingenti lavori di adeguamento che abbiamo stimato, come valore economico, in un range compreso tra 1,5 e 2 milioni di euro – dichiara l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – Le Direzioni comunali competenti stanno lavorando al Progetto di fattibilità tecnico-economica: uno step imprescindibile per inserire l’intervento nel Piano triennale dei lavori pubblici”.

“Malgrado le difficoltà di bilancio sul fronte delle opere pubbliche, legate all’uscita dal periodo dei finanziamenti PNRR, proseguiamo con determinazione il nostro lavoro per restituire piena funzionalità ai Capannoni di Voltri”, ha aggiunto Ferrante.

“Quella dei Capannoni di Voltri è una situazione di grande complessità strutturale ma anche giuridica, trattandosi di un fabbricato che sorge in area di proprietà di Autorità di Sistema Portuale, oggetto della classica concessione demaniale di durata quadriennale, la cosiddetta licenza demaniale, da rinnovare di volta in volta – spiega l’assessore comunale al Demanio marittimo Davide Patrone – la breve durata della licenza da un lato scoraggia possibili investimenti da parte dei soggetti concessionari e, dall’altro, diminuisce l’attrattività di ogni proposta progettuale per quanto riguarda la possibilità di accedere a canali esterni di finanziamento”.

“Il lavoro in essere per la realizzazione e la successiva approvazione, da parte dell’Amministrazione, del Pfte è fondamentale, potendoci aiutare a formalizzare una concessione più lunga con Autorità di Sistema Portuale, con importanti benefici di medio-lungo periodo non solo per la riqualificazione in senso stretto dei Capannoni di Voltri, ma anche per la loro futura gestione”, conclude.