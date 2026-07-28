Frane e costi alle stelle, il canile del Monte Gazzo chiede aiuto: «Da soli non ce la facciamo»

Genova. Il canile rifugio del Monte Gazzo chiede aiuto alla città per continuare a portare avanti il suo lavoro. A preoccupare l’associazione che lo gestisce sono i lavori per la messa in sicurezza del versante su cui si sviluppa la struttura, un terreno argilloso e soggetto a smottamenti.

Sino a oggi l’associazione si è occupata autonomamente delle manutenzioni, ma il meteo dello scorso anno ha peggiorato la situazione rendendo necessari lavori estremamente onerosi: 50mila euro il costo, come dimostrato dalla relazione tecnica che Amicidelcane Canile del Gazzo ha reso pubblica.

“Chi ci conosce sa che chiediamo aiuto solo quando siamo davvero in difficoltà, non siamo soliti gridare ‘al lupo’ se non è strettamente necessario, ma questa volta ne va della sopravvivenza dell’associazione – spiegano – 50mila euro che per un’associazione privata come le nostra sono un suicidio economico, abbiamo messo mano a tutti i fondi che avevamo per iniziare a pagare la prima fattura, ma da soli non possiamo andare avanti. Non chiediamo di raggiungere la cifra intera, sarebbe un miracolo che non siamo così ottimisti da sperare, ma in questo momento ogni centesimo per noi fa la differenza”.

“Se non riusciremo a raccogliere i fondi necessari a coprire questa spesa immensa – proseguono i gestori del canile – saremo costretti a rivedere la nostra policy di entrata di cani e gatti, limitando enormemente il supporto che offriamo ai Comuni di nostra competenza e ai singoli in difficoltà che si affidano a noi per prendersi cura dei loro amati animali. Se non raggiungeremo almeno metà della cifra richiesta, arriveremo davvero a toccare il fondo del barile”.

Dall’associazione è arrivato dunque l’appello: qualsiasi donazione è utile in questo momento di forte difficoltà economica, perché potrebbe contribuire anche a pagare e i dipendenti, le educatrici, il veterinario, i farmaci, il cibo e la manutenzione ordinaria di canile e gattile.