Cane legato con una catena in strada a un chilometro dal canile: la denuncia dei volontari

Genova. Un cane legato con una catena al guardrail, lungo una strada, a circa un chilometro dal canile comunale di Monte Contessa. A denunciare l’accaduto sono i volontari della Croce Gialla, intervenuti per soccorrere l’animale in pericolo.

“Solo, impaurito, disorientato. Lo sguardo di questo cane raccontava più di mille parole – scrive l’organizzazione in un post sui social -. I nostri volontari lo hanno avvicinato con calma, lo hanno rassicurato e messo in sicurezza, per poi trasportarlo presso il civico canile di Monte Contessa, dove potrà ricevere assistenza e rimanere al sicuro”.

Ma gli (ex) compagni umani del cane hanno dimenticato un dettaglio: “Fortunatamente il cane è provvisto di microchip – raccontano i volontari della Croce Gialla -. Questo rappresenta un elemento fondamentale che consentirà alle autorità competenti di risalire al proprietario e di fare piena luce su quanto accaduto”.

“Abbandonare un animale – ricorda l’associazione – non significa soltanto lasciarlo da solo: significa esporlo a paura, sofferenza e gravissimi pericoli. Un gesto che non può e non deve mai essere giustificato. Ci auguriamo che questa storia possa concludersi nel migliore dei modi e che il suo proprietario venga individuato al più presto, affinché siano chiarite le responsabilità”.

Il post si chiude con un ringraziamento ai volontari che “anche nel cuore della notte, sono sempre pronti a rispondere a una richiesta di aiuto con professionalità, competenza e, soprattutto, con il cuore”.