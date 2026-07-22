Campionato di Serie B 2026-2027, il calendario della Sampdoria

Ascoli. Questa sera, mercoledì 22 luglio, al Teatro dei Filarmonici ad Ascoli, ha preso il via ufficialmente la 95ª stagione della Serie BKT 2026/2027, con la presentazione dei calendari. Prima giornata il 22 agosto 2026 (con open day il 21 agosto), pause Nazionali dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 novembre al 17 novembre 2026, dal 22 al 30 marzo 2027. Turni infrasettimanali 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 2026 e 2 marzo 2027. Turno natalizio 27 dicembre 2026. Sosta natalizia dal 28 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027. Ultima giornata 14-16 maggio 2027.

Diversi i criteri inseriti nel software per il sorteggio, questi i principali: come già nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l’obiettivo principale è quello di

cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali e alle esigenze dei singoli club; la compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco; per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi (è proprio il caso della Sampdoria), visto il disallineamento fra i calendari dei tornei, si è cercato di garantire la migliore alternanza possibile; per garantire che i criteri precedentemente indicati siano tutelati nella migliore forma possibile, potrebbero essere presenti all’interno del calendario non più di tre “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone: nell’eventuale presenza di tre “doppiette” per squadra per girone, le stesse non potranno essere tutte in casa o tutte in trasferta; una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 8 incontri; negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte.

Inoltre le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie BKT 2025/2026 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2026/2027; relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2025/2026 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2026/2027; nella prima giornata non si incontreranno fra di loro le quattro neopromosse dalla Serie C Sky Wifi e, sempre fra di loro, le tre retrocesse dalla Serie A Enilive; chi ha giocato fuori casa la prima giornata del campionato Serie BKT 2025/2026 giocherà in casa la prima giornata della 2026/2027 salvo richieste specifiche dei club; chi ha giocato fuori casa l’ultima giornata del campionato Serie BKT 2025/2026 giocherà in casa l’ultima giornata della 2026/2027; nei turni infrasettimanali non sono previste gare che presentano i profili di rischio più elevati sotto l’aspetto dell’ordine pubblico, tra le squadre segnalate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Il calendario della Sampdoria nel campionato di Serie B 2026-2027

articolo in aggiornamento

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10ª giornata

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