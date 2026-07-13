Camogli, torna la Traversata del Paradiso: 18 e 19 luglio attesi oltre 900 partecipanti

Camogli. Il weekend del 18 e 19 luglio il Golfo Paradiso torna a colorarsi di boe e cuffie da nuoto per la IV edizione della Traversata del Paradiso, una delle tappe più attese del circuito nazionale Italian Open Water Tour.

La perla del Levante ligure, con la sua spiaggia tra le più iconiche d’Italia e la vicina Abbazia di San Fruttuoso affacciata sulle acque incontaminate dell’Area Marina Protetta di Portofino, si conferma cornice ideale per una manifestazione che unisce sport, paesaggio e comunità.

Il programma delle gare

Sabato 18 luglio

⚫ ore 17.30 – Partenza 500 RANA

⚫ ore 19.30 – Partenza RELAY (staffetta in notturna)

Domenica 19 luglio

⚫ ore 08.45 – Partenza della HARD SWIM dal Cristo degli Abissi, in prossimità dell’Abbazia

⚫ ore 12.45 – Partenza della SMILE SWIM (il classico miglio marino), davanti alla spiaggia libera di Camogli in direzione dell’Area Marina Protetta

La staffetta in notturna: unica al mondo

L’appuntamento più suggestivo e identitario della manifestazione: la staffetta in notturna, evento che non ha eguali nel panorama del nuoto in acque libere mondiale. Per l’occasione l’intero borgo di Camogli si illumina e fa da quinta scenografica a una gara che si può ammirare dalla passeggiata a mare.

La staffetta si disputa con la formula “all’australiana”: ogni squadra è composta da tre atleti che si alternano completando a turno il medesimo circuito di circa 700 mt, per un totale di tre frazioni. I nuotatori impegnati in acqua sono resi visibili e riconoscibili grazie a boette di sicurezza dotate di luci, che disegnano scie luminose sul mare buio e trasformano la gara in un vero spettacolo per il pubblico assiepato lungo il borgo.

La grande novità 2026: i 500 rana

Quest’anno il programma si arricchisce di una gara del tutto inedita nel panorama del nuoto in acque libere: i 500 rana, distanza che debutta ufficialmente alla Traversata del Paradiso e rappresenta una vera unicità a livello nazionale. Una sfida a stile rana su acque libere, formato che non trova precedenti in altre manifestazioni del settore, pensata per ampliare ulteriormente l’offerta natatoria dell’evento e attrarre profili di nuotatori diversi rispetto alle tradizionali gare a stile libero.

La HARD SWIM: un’occasione unica per vivere San Fruttuoso

Domenica mattina i protagonisti della HARD SWIM raggiungeranno in battello l’Abbazia di San Fruttuoso, per poi tuffarsi in acqua e dare il via alla gara direttamente dal Cristo degli Abissi, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dal silenzio e dalla spiaggia deserta nelle prime ore del giorno. Si tratta di un’occasione più unica che rara per vivere ed esplorare l’Abbazia in totale assenza di movimentazione navale, in un contesto naturale e monumentale che solitamente durante la giornata è animato da un intenso via vai di imbarcazioni turistiche. Un privilegio riservato ai soli nuotatori, che possono così godersi la baia di San Fruttuoso nella sua veste più autentica prima di percorrere a nuoto l’intero tratto dell’Area Marina Protetta fino al cuore di Camogli.

Il miglio marino, la gara più partecipata

Se la HARD SWIM resta la prova regina per impegno tecnico e agonistico, è la SMILE SWIM, il classico e iconografico miglio marino, a confermarsi la gara più partecipata dell’intero weekend. Per l’edizione 2026 ci si attendono oltre 500 iscritti al via da davanti alla spiaggia libera di Camogli, a testimonianza di come questa distanza, più accessibile e aperta a nuotatori di ogni livello, rappresenti il vero cuore popolare della manifestazione e il principale motore della sua crescita negli anni.

Una tappa da record: numeri e provenienze

L’edizione 2026 si annuncia come una delle più partecipate di sempre, con oltre 900 iscritti attesi tra le tre gare in programma, provenienti da 60 province italiane differenti e da 15 Stati esteri, di cui 8 europei e 7 extraeuropei. Numeri che confermano la Traversata del Paradiso come uno degli appuntamenti di riferimento a livello internazionale per il nuoto in acque libere, capace di trasformare per un weekend Camogli nella capitale italiana della disciplina.