A Camogli torna lo spettacolo della Stella Maris: il programma

Camogli. Camogli si prepara alla festa della Stella Maris, che si celebra ogni anno la prima domenica d’agosto.

L’amministrazione comunale è al lavoro da mesi per organizzare uno degli eventi clou del calendario estivo camogliese, e l’appuntamento per ammirare il borgo illuminato da migliaia di lumini è per domenica 2 agosto.

Si inizia già alle 9.30 con la partenza dal porto verso Punta Chiappa delle imbarcazioni pavesate, con il Dragun in versione bucintoro ad aprire la processione in mare. La società Battellieri Golfo Paradiso mette, gratuitamente, a disposizione una motonave della sua flotta per le autorità, i componenti della Banda e quanti desiderano partecipare.

La processione via terra, che raggiungerà Punta Chiappa, si muoverà alle 9.45 dalla chiesa di San Nicolò; i fedeli porteranno a braccia il quadro della Stella Maris, unendosi ai partecipanti della processione via mare, in arrivo una volta sbarcati alla Foce.

Alle 10.15, a Punta Chiappa, la benedizione delle imbarcazioni e la celebrazione della Messa all’aperto, sullo scoglio dove svetta l’altare con il mosaico della Stella Maris (in caso di condizioni meteomarine avverse la funzione religiosa si svolgerà a Camogli, nella basilica di Santa Maria Assunta).

Nel pomeriggio, alle 16.30, il Dragun, ormeggiato all’imbarcadero, porterà a bordo i bambini che vorranno vivere un’avventura “piratesca” a bordo dello sciabecco-galea. Alle 18.30, sul Rivo Giorgio, la premiazione delle barche che hanno allestito il pavese migliore a cura dell’Associazione L’Arte in Piazza. Alle 20.30 il momento più atteso: la distribuzione di migliaia di lumini galleggianti biodegradabili. La consegna, a cura delle Associazioni camogliesi, avviene sul Rivo Giorgio, sul Rio Gentile e a Punta Chiappa. Dalle 21.15 la posa dei lumini galleggianti in mare, in un’atmosfera che diventa più magica di minuto in minuto.

Le emozioni continuano alle 21.45, con lo spettacolo in mare con il Dragun e le canoe del Gruppo Sportivo Camogli. Muscia dal vivo con Enrico Testa (chitarra e armonica cromatica), Giorgia Fugrdo (ballo e percussioni) e Francesco Cassinelli (chitarra classica).

La Stella Maris sarà preceduta sabato 1 agosto alle 21 dal concerto d’estate della Scuola Musicale Banda Città di Camogli – Giacomo Puccini, intitolato “Aspettando la Stella Maris”.